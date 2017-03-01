ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В городе появилось 130 новых красавицКто они и откуда взялись? Выпустились из школы красоты для женщин элегантного возраста. Два месяца их там учили краситься, одеваться и укладывать волосы. Теперь они вышли на улицы города. А поскольку красота – мощнейшее оружие в руках женщины, стоит быть аккуратнее. Особенно соперницам. Нападать они, конечно, не станут – возраст не тот. Но вот очаровать мужчину – легко.Всё врут календари!
«Школу красоты» для женщин на пенсии придумала и открыла ангарский визажист Светлана ТАТАРНИКОВА. Она уже несколько лет подряд на общественных началах, то есть совершенно бесплатно, проводит такие курсы – учит женщин хорошо выглядеть и ухаживать за собой. В этом году решилась позвать помощниц и преподавать ещё несколько смежных дисциплин. Кроме макияжа, учили делать причёски и одеваться. И даже жить интересно! Приглашали психолога, которая давала женщинам советы, как научиться себя любить, принимать себя и свой возраст. В общем, не школа, а настоящий университет.
На первом занятии школы было всего 15 человек. А после того, как наша газета написала об этом, учиться пришли аж 130 женщин! - Я сначала испугалась, что не потяну такое количество желающих. А потом поняла, что они нуждаются во мне как в воздухе. Им хочется не просто научиться краситься! Им хочется жить! Поэтому мы никому не стали отказывать, разбили женщин на группы и стали заниматься. Это была моя миссия,
- вспоминает Светлана.Процесс наведения красоты требует времени, и немалого. Но он того стоит.
Миссию выполнили. В этом мы убедились на выпускном занятии школы. Красивые, раскрепощённые, летящие. Одним словом, счастливые женщины.- У меня даже походка изменилась! Раньше я грузно ходила, на плечах ворох проблем. Волновали счета за ЖКХ, пенсия… А теперь нет, теперь я не хожу – летаю,
- призналась нашей газете Татьяна ДРУЖКОВА.
Это как в культовом фильме про служебный роман: “вся отклячится, в узел завяжется, скукожится, как старый рваный башмак, и чешет”. А ведь секретарша Верочка всех нас учила: что в женщине должна быть загадка. “Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, плечи откинуты назад, походка свободная, от бедра. Раскованная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают!”
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55