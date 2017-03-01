ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В городе появилось 130 новых красавиц

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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«Школу красоты» для женщин на пенсии придумала и открыла ангарский визажист Светлана ТАТАРНИКОВА. Она уже несколько лет подряд на общественных началах, то есть совершенно бесплатно, проводит такие курсы – учит женщин хорошо выглядеть и ухаживать за собой. В этом году решилась позвать помощниц и преподавать ещё несколько смежных дисциплин. Кроме макияжа, учили делать причёски и одеваться. И даже жить интересно! Приглашали психолога, которая давала женщинам советы, как научиться себя любить, принимать себя и свой возраст. В общем, не школа, а настоящий университет.На первом занятии школы было всего 15 человек. А после того, как наша газета написала об этом, учиться пришли аж 130 женщин!- вспоминает Светлана.Миссию выполнили. В этом мы убедились на выпускном занятии школы. Красивые, раскрепощённые, летящие. Одним словом, счастливые женщины.- призналась нашей газете Татьяна ДРУЖКОВА.Это как в культовом фильме про служебный роман: “вся отклячится, в узел завяжется, скукожится, как старый рваный башмак, и чешет”. А ведь секретарша Верочка всех нас учила: что в женщине должна быть загадка. “Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, плечи откинуты назад, походка свободная, от бедра. Раскованная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают!”