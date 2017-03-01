За российские деньги, на российских каналах поливает грязью

Группа российских экспертов, которые регулярно ангажируются на российские телевизионные политические ток-шоу для обсуждения тем, связанных с Украиной, объявили бойкот тем программам, в которые российскими сценаристами приглашается одиозный персонаж Вячеслав Ковтун, представляющий Украину.



Об этом сообщил экс-нардеп Верховной Рады, а ныне российский политик и крымский общественный деятель Вадим Колесниченко.



Такое решение принято на основе многочисленных возмущенных поведением Ковтуна обращений россиян и аналогичной личной позиции экспертов, сообщил Колесниченко в социальной сети.



"Ко мне неоднократно обращались очень много возмущённых жителей Севастополя, Крыма и России, которые требовали отказаться от общения в эфире с укропитеком Ковтуном, который просто издевается над жителями Донбасса и России.



Мне в Москве удалось поговорить со многими коллегами экспертами - эфирными "бойцами".



Мы выработали общее решение - мы откажемся от участия в эфирах, в которых будет участвовать Ковтун! - отметил Вадим Колесниченко.



Напомним, накануне российский суд приговорил к 160 часам исправительных работ экс-ведущего киевского Антимайдана, журналиста, соучредителя Комитета



спасения Украины Юрия Кота за избиение упомянутого Вячеслава Ковтуна, который в эфире одной из передач цинично намекнул на то, что готов поспособствовать,

чтобы у живущего в Киеве сына Кота появились проблемы из-за "неправильной" политической позиции отца.