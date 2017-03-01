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Мастер-классы для Ангарской воспитательной колонии


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Сегодня, 13:05
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Мастер-классы для Ангарской воспитательной колонии

Первое в этом году занятие в рамках социально-культурного проекта «Наедине с искусством» прошло в Ангарской воспитательной колонии. Преподаватели Ульяна Чертилова и Дарья Барышникова провели для воспитанников мастер-классы по квиллингу и изобразительному искусству.

Во время занятий подростки изучили представленные образцы работ и попробовали пошагово воссоздать их собственными руками, почувствовав себя художниками и мастерами. Гости также передали библиотечному фонду колонии совершено новые книжные издания, собранные Общественной палатой Иркутска.

Социально-культурный проект «Наедине с искусством» реализует иркутская арт-галерея «DiaS» совместно с Общественной палатой города Иркутска при поддержке Губернского собрания общественности Иркутской области и ГУФСИН России по Иркутской области. В рамках проекта в 2017 году в Ангарской ВК будут проведены не только искусствоведческие и художественные мастер-классы с участием иркутских художников, но и лекции по истории Иркутска и области, виртуальная экскурсия по художественному музею Иркутска, спортивно-игровая эстафета, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. Следующий выезд коллектива арт-галереи «DiaS» и членов Общественной палаты Иркутска в Ангарскую ВК состоится 27 марта, для воспитанников будут организованы мастер-классы по оригами и основам карандашного рисунка.

ГУФСИН России по Иркутской области

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