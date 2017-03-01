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Театр танца «PROдвижение» покажут на телеканале "Россия-1"


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Вчера, 12:10
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Театр танца «PROдвижение» покажут на телеканале "Россия-1"
Театр танца «PROдвижение» под руководством Владимира Лопаева получил поддержку Губернатора Иркутской области Сергея Левченко и представит регион в телепроекте «Танцуют все», который проводит телеканал «Россия-1» и компания «ВайТ Медиа». Губернатор достиг договоренности о финансировании поездки с благотворительным фондом «Отражение».

В Москву отправятся 15 человек, семь из них – это люди с ограниченными возможностями в возрасте от 5 до 30 лет, которые занимаются в театре танца «PROдвижение» под руководством хореографа Владимира Лопаева. Их пригласили стать специальными гостями еженедельного танцевального телешоу «Танцуют все», в котором участвуют профессиональные танцевальные коллективы со всей страны. Иркутяне покажут отрывки их спектакля «Иноходец» - это инклюзивный проект, в котором людей не делят на больных и здоровых. Организаторы телешоу отметили уникальность проекта, задача которого с помощью танца вести реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич». В Москву артисты отправятся 22 марта. Их выступление увидят более 100 миллионов человек в России и за рубежом.

Иркутский театр танца «PROдвижение» Владимира Лопаева получил всемирную известность после выхода и победы на кинофестивале в Каннах документального фильма «Сломанная кукла», героиней которого стала страдающая ДЦП Вера Кращук. На Международном благотворительном танцевальном фестивале «Инклюзив-данс» театр получил диплом лауреата I степени и заслужил звание «Открытие года».

irkobl.ru
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