Театр танца «PROдвижение» покажут на телеканале "Россия-1"

».В Москву отправятся 15 человек, семь из них – это люди с ограниченными возможностями в возрасте от 5 до 30 лет, которые занимаются в театре танца «PROдвижение» под руководством хореографа Владимира Лопаева. Их пригласили стать специальными гостями еженедельного танцевального телешоу «Танцуют все», в котором участвуют профессиональные танцевальные коллективы со всей страны. Иркутяне покажут отрывки их спектакля «Иноходец» - это инклюзивный проект, в котором людей не делят на больных и здоровых. Организаторы телешоу отметили уникальность проекта, задача которого с помощью танца вести реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич». В Москву артисты отправятся 22 марта. Их выступление увидят более 100 миллионов человек в России и за рубежом.