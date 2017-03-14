Оставьте в покое!

В прошлом выпуске мы предложили нашим читателям обсудить изменение схемы платы за тепловую энергию («Всюду клин» - «В» от 14.03.17). Позвонивших было очень много. В целом реакция у людей однозначная – отрицательная. Многие просто не хотят никаких перемен, потому что привыкли платить по схеме 1/12, то есть равных платежей в течение всего года.
Валентина УСАЧЁВА,
6а микрорайон:
- Я согласна платить по тарифу круглый год. Мне это очень удобно, я знаю, на какую сумму мне каждый месяц рассчитывать, как только получаю пенсию, сразу всё оплачиваю, ещё даже текущий месяц не успевает закончиться. Разные суммы каждый месяц для меня крайне неудобны. Придётся не тратить ни копейки, ожидая квитанции от «Энергосбыта», и трястись, что не хватит на что-то другое! Однако я понимаю, что найдутся люди, которым захочется платить по-новому, то есть по факту. Так дайте потребителям право выбрать, как платить!
Пусть не каждому в отдельности, общим голосованием дома. Не думаю, чтобы это было так уж сложно технически.
Татьяна, 12 микрорайон:
- Вы представляете, какая это будет путаница? Сейчас, с фиксированными платежами, мы постоянно разбираемся с неожиданными долгами, переплатами и корректировками. Очереди сидят на сверках. А что будет при новом порядке? Как нам можно будет проверить правильность начисленных платежей? Платить придётся вслепую, что лично меня крайне не устраивает. Даже дозвониться до «Энергосбыта» целая проблема, приходится по нескольку минут музыку слушать. Могу представить, какое там начнётся столпотворение! Я против новой схемы только потому, что соответствующие службы и сейчас не могут свою работу организовать нормально!
Уверена, что как только пойдут новые платежи, «Энерго-сбыт» получит ту же картину, которую уже имеет «Водоканал», то есть огромные очереди.
Татьяна Владимировна,
19 микрорайон, дом 12:
- Мы не просто недовольны этим нововведением, а уже написали по этому поводу заявления и в местную администрацию, и в прокуратуру. У нас общедомовой прибор учёта не оборудован модемом, кто и когда снимает с него показания, неизвестно. Как нам будут выставляться счета? И главное, как мы сможем проверить правильность указанных в них цифр?
Николай, 219 квартал,
дом 3:
- Мне пришла корректировка 5600 рублей. Прошёлся по соседям – больше никому плату не корректировали. У меня у одного зима была холоднее предыдущей? Сейчас надо идти, выяснять, разбираться. А при новой системе вообще концов не найдёшь!
Любовь ПАНЧЕНКО,
15 микрорайон, дом 22:
- Я подсчитала, наш дом в 2017 году при переходе на новую схему переплатит 126 тысяч рублей! По моей только квартире переплата составит 1900 рублей. За что население должно выдавать энергетикам такие авансы? Однозначно нужно либо не брать плату уже этим летом, либо переходить на новую схему с нового года, а не с начала отопительного сезона.
С начислениями уже сейчас разбираться очень сложно. Я как председатель совета дома обратилась в «Энергосбыт» с просьбой показать мне расчёт платежей по нашему дому. Знаете, что мне ответили? «Вы что, думаете, мы прямо при вас будем расчёты производить?» Это так разговаривают с клиентами?! А ведь я просила показать мне расчет, который уже сделан! Обратилась письменно, теперь ещё 30 дней буду ждать ответа. При таких темпах работы следить за правильностью начислений нет никакой возможности,
а мы хотим контролировать наши платежи и верить на слово тем, кто лезет в наш кошелёк, не собираемся!
- Оставьте нас в покое, вот что!
Владимир Петрович,
95 квартал:
То одно придумают, то другое, то третье. Сначала нормативы в Ангарске сделали огромными, потом за наш счёт поставили приборы учёта, которые не соответствуют никаким требованиям, теперь вот плату решили брать по-другому. Я против, и все мои соседи тоже не хотят так платить, я специально обошёл и спросил.