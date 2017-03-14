Оставьте в покое!

(«Всюду клин» - «В» от 14.03.17)

Валентина УСАЧЁВА,

6а микрорайон:



Татьяна, 12 микрорайон:



Татьяна Владимировна,

19 микрорайон, дом 12:



Любовь ПАНЧЕНКО,

15 микрорайон, дом 22:



Владимир Петрович,

95 квартал:

- Я согласна платить по тарифу круглый год. Мне это очень удобно, я знаю, на какую сумму мне каждый месяц рассчитывать, как только получаю пенсию, сразу всё оплачиваю, ещё даже текущий месяц не успевает закончиться. Разные суммы каждый месяц для меня крайне неудобны. Придётся не тратить ни копейки, ожидая квитанции от «Энергосбыта», и трястись, что не хватит на что-то другое! Однако я понимаю, что найдутся люди, которым захочется платить по-новому, то есть по факту. ТакПусть не каждому в отдельности, общим голосованием дома. Не думаю, чтобы это было так уж сложно технически.- Вы представляете, какая это будет путаница? Сейчас, с фиксированными платежами, мы постоянно разбираемся с неожиданными долгами, переплатами и корректировками. Очереди сидят на сверках. А что будет при новом порядке? Как нам можно будет проверить правильность начисленных платежей? Платить придётся вслепую, что лично меня крайне не устраивает. Даже дозвониться до «Энергосбыта» целая проблема, приходится по нескольку минут музыку слушать. Могу представить, какое там начнётся столпотворение! Я против новой схемы только потому, чтоУверена, что как только пойдут новые платежи, «Энерго-сбыт» получит ту же картину, которую уже имеет «Водоканал», то есть огромные очереди.- Мы не просто недовольны этим нововведением, а уже написали по этому поводу заявления и в местную администрацию, и в прокуратуру. У нас общедомовой прибор учёта не оборудован модемом, кто и когда снимает с него показания, неизвестно.Николай, 219 квартал,дом 3:- Мне пришла корректировка 5600 рублей. Прошёлся по соседям – больше никому плату не корректировали. У меня у одного зима была холоднее предыдущей? Сейчас надо идти, выяснять, разбираться. А при новой системе вообще концов не найдёшь!- Я подсчитала, наш дом в 2017 году при переходе на новую схему переплатит 126 тысяч рублей! По моей только квартире переплата составит 1900 рублей. За что население должно выдавать энергетикам такие авансы? Однозначно нужно либо не брать плату уже этим летом, либо переходить на новую схему с нового года, а не с начала отопительного сезона.С начислениями уже сейчас разбираться очень сложно. Я как председатель совета дома обратилась в «Энергосбыт» с просьбой показать мне расчёт платежей по нашему дому. Знаете, что мне ответили? «Вы что, думаете, мы прямо при вас будем расчёты производить?» Это так разговаривают с клиентами?! А ведь я просила показать мне расчет, который уже сделан! Обратилась письменно, теперь ещё 30 дней буду ждать ответа.а мы хотим контролировать наши платежи и верить на слово тем, кто лезет в наш кошелёк, не собираемся!То одно придумают, то другое, то третье. Сначала нормативы в Ангарске сделали огромными, потом за наш счёт поставили приборы учёта, которые не соответствуют никаким требованиям, теперь вот плату решили брать по-другому. Я против, и все мои соседи тоже не хотят так платить, я специально обошёл и спросил.