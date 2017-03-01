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Что будет?


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Вчера, 12:13
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21 МАРТА, ВТОРНИК

10.30 – тренинг по психологической поддержке безработных граждан. Центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.

14.00 - встреча специалистов различных служб администрации АГО с родителями детей-инвалидов, Дворец ветеранов «Победа», тел.: 50-40-32, 50-40-33.

14.30 – приём граждан сотрудником управления архитектуры и градостроительства, п. Мегет, здание администрации.

16.00 – открытие выставки вышитых картин и икон Валентины КУКАРЦЕВОЙ «Божество и вдохновение», Художественный центр (ул. Карла Маркса, 41), тел. 52-26-37.

17.00 – публичные слушания об утверждении правил землепользования и застройки Ангарского городского округа для жителей заимки Ивановка в помещении фельдшерско-акушерского пункта.

22 МАРТА, СРЕДА

Научно-практическая конференция «Защита прав предпринимателей: действующее законодательство и реалии его применения», г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4. О времени будет сообщено на сайте http://www.rpa38.ru. Заявки по адресу: businessAGO@mail.angarsk-adm.ru

Открытие выставки «Индустрия красоты» (продлится до 25 марта), Сибэкспоцентр, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а, тел. 8 (3952)35-29-00.

23 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам». ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

15.00 – приём граждан специалистами КУМИ, с.Одинск, здание администрации.

16.00 – митинг памяти ангарчан, погибших при исполнении служебного долга, 95 кв-л.

16.00 – публичные слушания о внесении изменений в правила благоустройства территории АГО (от 23.12.15), актовый зал лицея № 1.

24 МАРТА, ПЯТНИЦА

10.00 – приём граждан сотрудниками Пенсионного фонда, п. Мегет, здание администрации.

11.00-18.00 – первый день фестиваля детских и юношеских театров «Театральная карусель» (фестиваль проходит до 27 марта), Дворец творчества детей и молодёжи (время начала спектаклей см. в афише или уточнять по тел. 52-37-79).

18.00 – торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры, ДК «Нефтехимик».

17.00 - публичные слушания об утверждении правил землепользования и застройки АГО, ДК «Одинск», ул. Ленина, дом 7б.
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
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