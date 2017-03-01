В пятницу, 17 марта, свой 25-летний юбилей отмечал самый большой и известный детский сад Ангарска – «Теремок».Заведующая «Теремка» Людмила БУРОВА (слева) и представители управления образования награждают почётной грамотой по случаю юбилея Ларису ЧЕРНЫШЁВУ, зам. заведующей (в центре).
Фото Николая СТЕРНИНА
Юбилей учреждения – это не только повод для праздника, но ещё и момент подведения итогов. С 2012 года «Теремок» трижды был внесен в реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В 2014 году стал лауреатом конкурса «100 лучших детских садов России». В 2016 году - лауреатом всероссийского фестиваля-выставки образовательных учреждений. И, наконец, в 2017 году стал победителем муниципального конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация».
По уже сложившейся традиции праздник в музыкальном зале сада начали с чествования ветеранов – тех, кто ушёл из этих стен на заслуженный отдых. К юбилею «Теремок» выпустил свою собственную фирменную юбилейную продукцию с символикой сада. Каждый из педагогов-ветеранов, кроме букетов и подарков, получил такой юбилейный орден.
Настя ЖИЛКИНА
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