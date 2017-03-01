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Статистика не врёт?


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Вчера, 12:34
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По данным Иркутскстата, в январе 2017 года средняя зарплата в Иркутской области составила 34232 рубля. Это на 20 % меньше, чем в декабре 2016-го. Однако если сравнить с январем прошлого года, то всё же наблюдается небольшой рост - около 4%.

Очевидно, власти нашего региона так же, как и мы с вами, понимают, что среднестатистическая зарплата далека от реальной. Потому заявили, что будут работать над повышением уровня реальных доходов населения. В частности, над ростом минимальной зарплаты в Иркутской области, которая сейчас равна 8259 рублям для южных территорий и 12652 - для северных территорий.

В 2017 году, как сообщает пресс-служба областного правительства, минималка будет повышена дважды - с 1 апреля и с 1 июля. Трехстороннее соглашение уже подписали председатель правительства области Александр БИТАРОВ, председатель Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» Александр ОБОЛКИН и президент Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Алексей СОБОЛЬ.

Ольга КРАСНОВА

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