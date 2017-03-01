Бахор, бобо и сумалак

Кто отмечает Новый год весной



ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ПШЕНИЦЫ



С ТАНЦАМИ, НО БЕЗ БУТЫЛКИ

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8-950-134-77-30

С фарси Навруз переводится как «Новый день». И на самом деле его отмечают сегодня, в день весеннего равноденствия, 21 марта. Считается, что именно в этот день весна полностью вступает в свои права. Это как если бы у русских объединились Новый год и масленица. Пожалуй, нет в Средней и Малой Азии более любимого, тёплого и народного праздника. Гуляют все и несколько дней. Дни с 21 по 25 марта объявляются выходными.Это у нас единственные приготовления к Новому году – закупка подарков в промышленных масштабах и ёлка. К Наврузу плотно начинают готовиться за несколько недель.В первую очередь на блюде просеивают зёрна пшеницы или чечевицы. К 21 марта ростки должны быть около 5-7 сантиметров. Эта зелёная трава в поддонах и станет главным украшением стола. В «Нефтехимике» такие зелёные декорации в этот день стояли повсюду.За несколько дней до праздника зерно просеивают и проращивают ещё раз. Из него уже будут делать главное блюдо в этот день – сумалак. Это такая коричневая кашица, по вкусу похожая на джем, но не такая сладкая. Готовят её целые сутки! Зерно пропускают через мясорубку, кладут в огромный казан, заливают водой и добавляют муку. Дальше дело за малым – не спать целые сутки и непрерывно мешать. А чтобы было веселее, женщины собираются все в одном доме и по очереди мешают эту кашу. А те, кто не мешают, танцуют, поют и создают атмосферу праздника. Мужчин к процессу не допускают, это такой своеобразный девичник. А чтобы сумалак не пригорел, есть секрет: на дно казана кидают грецкий орех в скорлупе или камушки. Кому они попадутся, тому и счастье в новом году. Без сумалака, как у нас без мандаринов и шампанского, Нового года просто не может быть.Хушнуда АМОНОВА угощает нас сумалаком. Пробовать нужно прямо пальцем. Залазишь мизинцем в пластиковую тарелочку, облизываешь и передаёшь другому. И не надо брезговать, праздник-то народный!Ещё обязательной перед Наврузом считается генеральная уборка дома. К грязнулям счастье не приходит. Поэтому всё усиленно вычищается, белится, стирается, а если нужно, даже ремонтируется. Душу и помыслы тоже очищают. Огнём. Нет, не калёным железом, как вы могли подумать. Нужно всего лишь семь раз прыгнуть через костёр. Сегодня эту традицию соблюдают в основном на родине праздника. В Ангарске костры во дворах не жгут. А вот помириться с недругами - это ещё одна традиция перед праздником, можно и в Сибири.Как и все праздники, на широкую ногу и весело. Но в отличие от русских без алкоголя. Всё дело в особой атмосфере и таинственных звуках дойры и таулака. Это такие национальные музыкальные инструменты, похожие на барабаны. Играют на них взрослые женщины, они же периодически забавно визжат, чтобы завести народ ещё больше. Удержаться от того, чтобы не начать танцевать, просто невозможно! В фойе «Нефтехимика» крутились и выписывали замысловатые фигуры руками даже русские.В центре – маленькая девушка в свадебном наряде и мужчина с приклеенной чёрной бородой. Как выяснилось позже, это Бахор и Бобо, главные герои праздника. Как у нас Дед Мороз и Снегурочка. Бахор – это невеста весны, она получила первый в этом году подснежник, поняла, что наступила весна, и пошла с этой вестью к Бобо – деду-земледельцу. Вот тут-то они и начали танцевать, приветствовать весну и всё живое.- пытаясь перекричать звуки барабана, рассказывает Роза. На руках у неё 4-месячная внучка Надина, а рядом 3-летний внук Юсуф в расписном чапане (национальный кафтан) и яркой тюбетейке. –Запыхавшаяся Анора рассказала нам, что особое значение в танце имеют и наряд, и движения рук. Ими нужно делать так, как будто-то что-то отдаёшь.Отдавать, кстати, в этот день тоже принято. В основном еду. Эта традиция чем-то похожа на русский обычай - в Новый год ходить по гостям со своими салатами и селёдкой. Только здесь вместо этого национальные блюда и сумалак.Конечно, в Ангарске с празднованием Навруза не развернёшься. Обычно, то есть на родине праздника, всё проводят на свежем воздухе, организовывают традиционные соревнования по таджикской борьбе гуштингири. Но у нас 21 марта ещё лежит снег. Именно по этой причине все торжества проходили в фойе ДК и театральном зале. Но и там при желании можно было сделать зрелищное, красивое представление. По крайней мере соревнования по борьбе никто не мешал провести. Но наши культурные деятели почему-то не разбежались. От обычного концерта с выступлениями творческих коллективов ДК отличало только то, что в самом начале спели пару песен и показали сценку на таджикском. И то озадачились этим не сотрудники Дворца, а сами таджики. Как сумели, так и показали.