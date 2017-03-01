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Юридическую помощь жители региона завтра, 25 марта смогут получить бесплатно


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Сегодня, 11:19
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Юридическую помощь жители региона завтра, 25 марта смогут получить бесплатно

24 марта жители Иркутской области смогут получить правовые консультации в рамках проведения Всероссийского дня бесплатной юридической помощи.

Мероприятие пройдет в формате открытых дверей. Граждане смогут обратиться за консультациями к Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области, в органы исполнительной власти, к адвокатам, в ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области», некоммерческую организацию «Центр юридической помощи», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской области.

В рамках акции в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, тел. 20-30-59) и в Государственном юридическом бюро по Иркутской области (г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, тел. 200-085) будет осуществляться прием граждан.

Подробная информация о проведении акции размещена на сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/232121/).

irkobl.ru
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