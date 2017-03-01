Тишь да гладь Миры ФУНТИКОВОЙ

Вышивание помогает думать

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Оксана ТИХАЯ

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В марте новая выставка – «Секреты мастерства в наследство поколениям». Нежные летние сарафаны, накидки и юбки из тонкого батиста, украшенные ручной вышивкой, мережкой, прошвами…Да, советская жизнь была другой. Многие думают: серой. Но, глядя на одежду, сделанную Фунтиковой, делаем вывод: романтичной, нежной, нарядной и легкой. Жизнь ведь в итоге такая, какую мы сами себе выкроем, сошьем, свяжем и вышьем.Стежок к стежку, листья, цветы и узоры… Работа тонкая, деликатная, требует сосредоточенности, внимания и твердой руки. Как раз для адвоката. Предполагаю, что за такой хорошо думалось, разрозненные факты дела складывались в единую картинку, распутывались закрученные нитки…- признается сейчас Мира Афанасьевна. -