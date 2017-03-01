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Тишь да гладь Миры ФУНТИКОВОЙ


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Вчера, 11:23
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Вышивание помогает думать

В феврале во Дворце ветеранов «Победа» прошла выставка «Стежок к стежку». 16 работ гладью и крестом. Автором оказалась адвокат Фунтикова. Знающие люди рассказали: дома у нее вышиты даже шторы и покрывала!

Тишь да гладь Миры ФУНТИКОВОЙ
Белый цвет очень выигрышный. Белое платье должно быть не только у невесты. Ну а потом его просто надо хорошенько вышить.
Фото автора


В марте новая выставка – «Секреты мастерства в наследство поколениям». Нежные летние сарафаны, накидки и юбки из тонкого батиста, украшенные ручной вышивкой, мережкой, прошвами…

Да, советская жизнь была другой. Многие думают: серой. Но, глядя на одежду, сделанную Фунтиковой, делаем вывод: романтичной, нежной, нарядной и легкой. Жизнь ведь в итоге такая, какую мы сами себе выкроем, сошьем, свяжем и вышьем.

Стежок к стежку, листья, цветы и узоры… Работа тонкая, деликатная, требует сосредоточенности, внимания и твердой руки. Как раз для адвоката. Предполагаю, что за такой хорошо думалось, разрозненные факты дела складывались в единую картинку, распутывались закрученные нитки…

- Мне нравилось шить и вышивать, - признается сейчас Мира Афанасьевна. - За пяльцами я совсем отключалась от работы или, наоборот, концентрировалась на ней, что давало нужный результат.

Оксана ТИХАЯ

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