Из Монголии с дипломом

Ангарская учительница стала второй на международном конкурсе

Фото предоставлено С.П. ТЫНЧЕРОВОЙ



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Напомним: Тынчерова – победитель муниципального конкурса «Лучший учитель года -2016», затем она занимала второе место на областном этапе этого конкурса. В этом году получила предложение выйти на международный уровень.Конкурс с поэтическим названием «Серебряный морин хуур» (струнно-смычковый музыкальный инструмент) проходил в Улан-Баторе с 9 по 12 марта на базе улан-баторского филиала Российского экономического университета имени ПЛЕХАНОВА. В нём принимали участие педагоги из Калининграда, Томска, Бурятии, Монголии и двое из Иркутской области (вторая участница из Усть-Илимска) - все победители муниципальных и областных этапов конкурсов педагогического мастерства.Участникам надо было представить себя в визитной карточке, дать открытый урок в русско-монгольской школе и поучаствовать в дебатах. Светлану Тынчерову сопровождала директор школы № 37 Ольга ЖЕЛТОНОГОВА, она и была единственной болельщицей и помощницей в чужой стране. Она же нашла деньги для дальней поездки.Мы попросили Светлану Тынчерову поделиться впечатлениями, и она рассказала нашей газете:...