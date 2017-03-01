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Из Монголии с дипломом


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Вчера, 11:44
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Ангарская учительница стала второй на международном конкурсе

Из Монголии с дипломом
Педагоги из Иркутской области в год её 80-летия заняли две ступени пьедестала почёта. С.П. ТЫНЧЕРОВА (слева) стала второй, а И.В. СМИРНОВА из Усть-Илимска (справа) - третьей.
Фото предоставлено С.П. ТЫНЧЕРОВОЙ


На днях учитель химии школы № 37 Светлана ТЫНЧЕРОВА вернулась из Монголии, где принимала участие во втором международном конкурсе педагогического мастерства. Светлана Петровна взяла там второе место.

Напомним: Тынчерова – победитель муниципального конкурса «Лучший учитель года -2016», затем она занимала второе место на областном этапе этого конкурса. В этом году получила предложение выйти на международный уровень.

Конкурс с поэтическим названием «Серебряный морин хуур» (струнно-смычковый музыкальный инструмент) проходил в Улан-Баторе с 9 по 12 марта на базе улан-баторского филиала Российского экономического университета имени ПЛЕХАНОВА. В нём принимали участие педагоги из Калининграда, Томска, Бурятии, Монголии и двое из Иркутской области (вторая участница из Усть-Илимска) - все победители муниципальных и областных этапов конкурсов педагогического мастерства.

Участникам надо было представить себя в визитной карточке, дать открытый урок в русско-монгольской школе и поучаствовать в дебатах. Светлану Тынчерову сопровождала директор школы № 37 Ольга ЖЕЛТОНОГОВА, она и была единственной болельщицей и помощницей в чужой стране. Она же нашла деньги для дальней поездки.

Мы попросили Светлану Тынчерову поделиться впечатлениями, и она рассказала нашей газете:...

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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