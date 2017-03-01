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Пять побед


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Вчера, 12:07
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С 16 по 18 марта в Иркутске прошел третий всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала». Всего в этом конкурсе приняли участие 150 исполнителей на народных инструментах из Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края. Ангарск представляли учащиеся струнно-щипкового и народного отделений детских школ искусств.

Ангарская школа искусств № 3 заняла сразу несколько призовых мест. Так, лауреатами I степени стали два ученика - Юрий КУРКУТОВ (преподаватель Ольга КУЗНЕЦОВА) и Юлия КУЗНЕЦОВА (преподаватель Татьяна ЗЕЛЕНИНА, концертмейстер Ирина ВЕРНОХАЕВА). Лауреатом II степени – Владимир КРАВЧЕНОК (преподаватель Татьяна Зеленина, концертмейстер Ирина Вернохаева). Лауреатами III степени еще двое: Александр АЛЕКСЕЕВ и Денис КНОРОЗОВ (преподаватель Екатерина МАТВЕЕНКО).

Как получилось, что на одну школу выпало пять побед? Татьяна Зеленина, директор МБУДО ДШИ № 3, пояснила нашей редакции:

- Тот факт, что наши дети стали лауреатами, для нас не был удивительным. В нашей школе очень сильное народное отделение. В этом году особенно ярко себя проявили струнники - гитаристы и домристы.

Наталья ОЖОГИНА

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