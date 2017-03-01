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Радиация незаметна


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Вчера, 12:17
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Радиация незаметна


Современные дети предпочитают учиться не просто слушая, но даже участвуя. Именно в целях нескучного обучения в детском клубе «Мечта» (1-й квартал) уже в третий раз открыли познавательную квест-комнату для подростков. Новая комната называется «Чернобыль. Антидиверсионный план». Прийти в неё могут дети от 10 лет и даже взрослые группой от 5 до 8 человек.

Радиация незаметна
Первыми прошли квест активные подростки клуба «Мечта» Михаил КОЗЛОВ, Доржей ПАВЛОВ и Надежда ЛЕВЧЕНКО.
Фото Николая СТЕРНИНА


Перед тем как попасть в искусственно созданную зону отчуждения, участники общаются с настоящими очевидцами тех событий Владимиром БАСОВСКИМ и Светланой ТУБУКАЕВОЙ.

Светлана жила и работала в Припяти начальником отдела кадров в турбинном цехе Чернобыльской АЭС до аварии. Она может рассказать, как жил город в 1974 году, какой развитой была его инфраструктура.

Владимир – ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году ему было 26 лет, он находился в звании прапорщика. Его взвод уехал в Чернобыль одним из первых – выполняли приказ, выбирать не приходилось. В зоне отчуждения находились два месяца. Жили сначала в посёлке Иванков, а затем прямо в Чернобыле, в здании интерната, в 16 километрах от АЭС.

Владимир Николаевич отвечает за факты: они начинали строить саркофаг с нуля, работая в обычных хлопчатобумажных костюмах, из средств защиты только маска на лицо. Одежда и обувь в конце дня «звенели», их сдавали в могильник и каждый день получали новые.

- Это был ад, и там работали герои. Мы были там летом, дышали зараженной пылью, которую каждая машина поднимала с дорог. Помню, надо было крышу чистить, а человек туда подняться не может – пока поднимется, пройдёт столько времени, что он получает смертельную дозу. Людей надо было поднимать краном в свинцовых коробках, затем они должны были выбежать на три минуты, сгрести мусор сколько успеют и забежать назад. Никого на эту работу найти не могли! Командир сказал моим мужикам: надо. И они пошли! Не ради денег – долг выполняли. Никого из них уже в живых нет, - вспоминает ликвидатор. – А сейчас люди на экскурсии туда ездят!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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