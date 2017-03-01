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АНХК. Что будет завтра:


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Вчера, 12:58
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В редакцию звонят работники АНХК (по крайней мере они так представляются) и спрашивают, что нам известно о готовящемся на их предприятии массовом сокращении. Рассказывают, что пенсионерам, работающим в компании, посоветовали не откладывать свое увольнение, потому что с мая 2017 года выходное пособие уволившимся по возрасту выплачивать не будут.

АНХК. Что будет завтра:
Колонна нефтехимиков на первомайской демонстрации всегда самая многочисленная. Это предприятие и сегодня самое крупное в городе, раньше говорили: градообразующее. А скоро будет и самое молодёжное.

Проверить эти слухи мы попросили службу связи с общественностью АО АНХК. И получили от нее такой ответ:

«Слухи о массовых сокращениях в АНХК и о невыплатах единовременных пособий при увольнении на пенсию не соответствуют действительности. В настоящее время на предприятии проводится работа по приведению организационной структуры в соответствие с типовой структурой нефтеперерабатывающих предприятий, при этом сокращение персонала не планируется».

Однако откуда же взялся такой слух и почему именно сейчас? Говорят-то именно о сокращении кадров. А не об открытии, к примеру, нового производства, смене руководства, строительстве базы отдыха на Карибах – да мало ли чего еще можно придумать и о чем поговорить, если делать нечего!

АНХК. Что будет завтра:
Судя по числу этажей, управленческий аппарат в компании немаленький. А есть ведь ещё и управления на каждом заводе.

Нам удалось поговорить откровенно с некоторыми работниками компании. На условиях анонимности они рассказали нам свою версию происходящего.

Толчок разговорам дала информация со ссылкой на агентство “Рейтер” о продаже НПЗ. Спустя короткое время “Рейтер” сообщил, что это была не его информация, а сайта с таким же названием. Но слух уже пошел, и люди заволновались.

Мнения наших источников разделились. Одни подтвердили, что на предприятии готовится сокращение, или, сказать правильнее, реструктуризация и оптимизация. Мероприятие пройдет летом или в начале осени, под него попадут 1100 человек. Другие не понимают, кому и зачем понадобилось баламутить народ, ведь если бы такое сокращение действительно готовилось, то по закону извещение о нем должно было за два месяца поступить в ангарский центр занятости населения, а по словам Елены УФИМЦЕВОЙ, директора центра, такого извещения они не получали.

Люди из руководства компании просили нас не путать сокращение и готовящееся изменение структуры АНХК. Прежняя складывалась и нарабатывалась годами, была эффективной в свое время, но сегодня свое уже отработала, пришло время переводить ее на современный уровень. То есть укрупнять внутренние подразделения АНХК. Сейчас в компании работают заводы. А будут производства. Объединят и управленческий аппарат компании с теми, которые есть на каждом заводе.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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