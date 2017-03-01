Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Проверить эти слухи мы попросили службу связи с общественностью АО АНХК. И получили от нее такой ответ:Однако откуда же взялся такой слух и почему именно сейчас? Говорят-то именно о сокращении кадров. А не об открытии, к примеру, нового производства, смене руководства, строительстве базы отдыха на Карибах – да мало ли чего еще можно придумать и о чем поговорить, если делать нечего!Нам удалось поговорить откровенно с некоторыми работниками компании. На условиях анонимности они рассказали нам свою версию происходящего.Толчок разговорам дала информация со ссылкой на агентство “Рейтер” о продаже НПЗ. Спустя короткое время “Рейтер” сообщил, что это была не его информация, а сайта с таким же названием. Но слух уже пошел, и люди заволновались.Мнения наших источников разделились. Одни подтвердили, что на предприятии готовится сокращение, или, сказать правильнее, реструктуризация и оптимизация. Мероприятие пройдет летом или в начале осени, под него попадут 1100 человек. Другие не понимают, кому и зачем понадобилось баламутить народ, ведь если бы такое сокращение действительно готовилось, то по закону извещение о нем должно было за два месяца поступить в ангарский центр занятости населения, а по словам Елены УФИМЦЕВОЙ, директора центра, такого извещения они не получали.Люди из руководства компании просили нас не путать сокращение и готовящееся изменение структуры АНХК. Прежняя складывалась и нарабатывалась годами, была эффективной в свое время, но сегодня свое уже отработала, пришло время переводить ее на современный уровень. То есть укрупнять внутренние подразделения АНХК. Сейчас в компании работают заводы. А будут производства. Объединят и управленческий аппарат компании с теми, которые есть на каждом заводе.