Послушали и разошлись

Инвалиды ещё раз рассказали о своих проблемах

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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И без того небольшой зал был почти пуст. Одна из руководителей общественных организаций инвалидов так объяснила низкую явку: родители уже не верят в положительный итог таких встреч. И всё же кто-то пришел. В основном женщины, мамы. Папы такую нагрузку, как ребенок-инвалид, редко выдерживают.Встречу начали с презентации комплексного центра социального обслуживания «Веста». Оказалось, что в центре и группы дневного пребывания для детей-инвалидов работают, и кратковременное пребывание там возможно, а также выезд специалистов на дом. Наталья ГРЕШИЛОВА, директор «Весты», выступала ярко и убедительно.После нее слово взяли родители.Объяснить каждую из этих ситуаций Наталья Грешилова не смогла. Поэтому Марина САСИНА, заммэра, подвела итог:Специалистов на встрече было больше десятка. Но кто были эти люди, родители не знали: ни табличек, ни бейджиков, в микрофон не представлялись. Поэтому на предложение задавать вопросы часто повисала тишина. И все-таки кое-что прорвалось: