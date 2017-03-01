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Послушали и разошлись


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Вчера, 13:24
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Инвалиды ещё раз рассказали о своих проблемах

21 марта во Дворце ветеранов «Победа» состоялась встреча родителей детей-инвалидов с представителями различных городских ведомств и служб.
Послушали и разошлись
Родителей мало…

И без того небольшой зал был почти пуст. Одна из руководителей общественных организаций инвалидов так объяснила низкую явку: родители уже не верят в положительный итог таких встреч. И всё же кто-то пришел. В основном женщины, мамы. Папы такую нагрузку, как ребенок-инвалид, редко выдерживают.

Встречу начали с презентации комплексного центра социального обслуживания «Веста». Оказалось, что в центре и группы дневного пребывания для детей-инвалидов работают, и кратковременное пребывание там возможно, а также выезд специалистов на дом. Наталья ГРЕШИЛОВА, директор «Весты», выступала ярко и убедительно.

После нее слово взяли родители.

- Я неоднократно обращалась в «Весту», просила психологической помощи и обучения на дому. Мне отказали. Наш диагноз является противопоказанием для обращения к ним. Для нас в городе всё закрыто. А как нам жить? Кто поможет?

- Мой ребенок ходил в «Весту», в группу дневного пребывания, но мне сказали, что он неадекватен, и попросили нас оттуда. Но ведь это особые дети, специалисты должны уметь с ними работать.

- Я мама ребенка с тяжелой формой ДЦП. Мы ходили в «Весту», но особых результатов не увидели. Квалификации специалистов не хватает, чтобы работать с тяжёлыми детьми.

- Мой ребенок - инвалид по слуху, врачи нам постоянно выписывают посещение «Весты». А зачем? Там нет ничего подходящего для нашего диагноза.

Послушали и разошлись
…специалистов много. А результата нет.

Объяснить каждую из этих ситуаций Наталья Грешилова не смогла. Поэтому Марина САСИНА, заммэра, подвела итог: «Обратим внимание на это учреждение».

Специалистов на встрече было больше десятка. Но кто были эти люди, родители не знали: ни табличек, ни бейджиков, в микрофон не представлялись. Поэтому на предложение задавать вопросы часто повисала тишина. И все-таки кое-что прорвалось:

- У моей внучки редкое генетическое заболевание. Таких детей в области всего два. Какую помощь вы можете нам предложить?

- Моей дочери 32 года. Она не подлежит лечению. 24 часа в сутки семь дней в неделю я не знаю отдыха. Никто ничего нам предложить не может. Я её опекун, но ни копейки за это не получаю, зато постоянно сдаю отчёты на четырех листах.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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