Послушали и разошлись

Инвалиды ещё раз рассказали о своих проблемах21 марта во Дворце ветеранов «Победа» состоялась встреча родителей детей-инвалидов с представителями различных городских ведомств и служб. Родителей мало…
И без того небольшой зал был почти пуст. Одна из руководителей общественных организаций инвалидов так объяснила низкую явку: родители уже не верят в положительный итог таких встреч. И всё же кто-то пришел. В основном женщины, мамы. Папы такую нагрузку, как ребенок-инвалид, редко выдерживают.
Встречу начали с презентации комплексного центра социального обслуживания «Веста». Оказалось, что в центре и группы дневного пребывания для детей-инвалидов работают, и кратковременное пребывание там возможно, а также выезд специалистов на дом. Наталья ГРЕШИЛОВА, директор «Весты», выступала ярко и убедительно.
После нее слово взяли родители.- Я неоднократно обращалась в «Весту», просила психологической помощи и обучения на дому. Мне отказали. Наш диагноз является противопоказанием для обращения к ним. Для нас в городе всё закрыто. А как нам жить? Кто поможет?- Мой ребенок ходил в «Весту», в группу дневного пребывания, но мне сказали, что он неадекватен, и попросили нас оттуда. Но ведь это особые дети, специалисты должны уметь с ними работать.
- Я мама ребенка с тяжелой формой ДЦП. Мы ходили в «Весту», но особых результатов не увидели. Квалификации специалистов не хватает, чтобы работать с тяжёлыми детьми.- Мой ребенок - инвалид по слуху, врачи нам постоянно выписывают посещение «Весты». А зачем? Там нет ничего подходящего для нашего диагноза.…специалистов много. А результата нет.
Объяснить каждую из этих ситуаций Наталья Грешилова не смогла. Поэтому Марина САСИНА, заммэра, подвела итог: «Обратим внимание на это учреждение».
Специалистов на встрече было больше десятка. Но кто были эти люди, родители не знали: ни табличек, ни бейджиков, в микрофон не представлялись. Поэтому на предложение задавать вопросы часто повисала тишина. И все-таки кое-что прорвалось:- У моей внучки редкое генетическое заболевание. Таких детей в области всего два. Какую помощь вы можете нам предложить?- Моей дочери 32 года. Она не подлежит лечению. 24 часа в сутки семь дней в неделю я не знаю отдыха. Никто ничего нам предложить не может. Я её опекун, но ни копейки за это не получаю, зато постоянно сдаю отчёты на четырех листах.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30