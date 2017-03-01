Дешёвые билеты на поезд

Елена КЛИМОВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Скидки действуют на верхние места в плацкартных вагонах: 40 процентов на места с 34-го по 54-е включительно, 20 процентов - со 2-го по 32-е включительно. Но обратите внимание: скидка не действует при покупке билетов организованными группами и детских билетов.С 23 марта по 3 апреля 2017 года пассажиры также смогут воспользоваться специальным тарифом «Путешествуйте в каникулы». По этой акции для детей в возрасте от 10 до 17 лет действует скидка 50% на проезд в купейных вагонах.