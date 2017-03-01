Дешёвые билеты на поезд

По информации официального сайта Восточно-Сибирской железной дороги, с 15 марта по 26 апреля проходит акция: билеты на поезда дальнего следования можно купить с большой скидкой.
Скидки действуют на верхние места в плацкартных вагонах: 40 процентов на места с 34-го по 54-е включительно, 20 процентов - со 2-го по 32-е включительно. Но обратите внимание: скидка не действует при покупке билетов организованными группами и детских билетов.
С 23 марта по 3 апреля 2017 года пассажиры также смогут воспользоваться специальным тарифом «Путешествуйте в каникулы». По этой акции для детей в возрасте от 10 до 17 лет действует скидка 50% на проезд в купейных вагонах.
Елена КЛИМОВА
...Полный текст статьи читайте в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ. Подписаться на газету, а также на электронную версию газеты в формате PDF можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30