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Газ подорожает с июля


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Вчера, 16:11
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Бытовой сжиженный газ АО «Иркутскоблгаз», предназначенный для бытовых нужд населения Иркутской области, подорожал, говорится в приказе региональной службы по тарифам, опубликованном 15 марта 2017 года.

В частности, это коснется жильцов почти 900 многоквартирных газифицированных домов в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других городах.

Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя с 1 июля 2017 года по 14 марта 2018 года будет стоить 42,78 руб./кг, что на 1,61 руб. больше, чем сейчас.

Сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя с июля подорожает до 46,51 руб./кг (на 1,75 руб.). Сжиженный газ из групповых резервуарных установок с июля стоит 22,86 руб./кг (на 86 коп. больше).

«Байкал Инфо»

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