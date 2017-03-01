Газ подорожает с июля



«Байкал Инфо»

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В частности, это коснется жильцов почти 900 многоквартирных газифицированных домов в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других городах.Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя с 1 июля 2017 года по 14 марта 2018 года будет стоить 42,78 руб./кг, что на 1,61 руб. больше, чем сейчас.Сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя с июля подорожает до 46,51 руб./кг (на 1,75 руб.). Сжиженный газ из групповых резервуарных установок с июля стоит 22,86 руб./кг (на 86 коп. больше).