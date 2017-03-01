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Как дела?


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Вчера, 17:06
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Людмила Ивановна,
жительница 6а микрорайона:

- Я живу в 13-м доме, ближайшие мусорные баки находятся через дорогу с двусторонним движением. Очень неудобно! УК у нас «ЖилКом». Сколько мы просили ТОРБЕЕВА оборудовать мусорную площадку поближе, результата нет. И что удивляться, что люди мусор везде оставляют?

Владимир Анисимович ХУТТОНЕН,
живёт в Ангарске с 1948 года:

- Пришли поставить счетчик воды, и за простейшую операцию, на которую ушло десять минут, запросили 800 рублей! Я когда паровозы водил, за полусуточную смену 12 рублей получал.

Олег Новоселов, пассажир:

- Ехал на маршрутке на работу и на перекрестке Чайковского и Карла Маркса стал свидетелем спортивного забега. От бывшего Дома книги через перекресток бежали три немолодые женщины. Я не сразу понял, к чему так рисковать, пока не увидел подъехавший к остановке трамвай. Сегодня трамвай в городе такая редкость, что можно и под машину попасть.

Ольга Петровна,
удивлённая пациентка:

- 20 марта пришла на прием в стоматологию ЦМСЧ-28 в «квартале» и попала на театрализованное представление про зубы и о том, как правильно за ними ухаживать. Оказалось, был Всемирный день стоматологического здоровья в России. Зуб мне в этот день, кстати, тоже вылечили.

Полина Ивановна,
житель 6 микрорайона:

- Уже больше двух недель нет освещения по улице Крупской. Обращались в администрацию, отвечают: «Специалист в курсе!» И что с того, что он в курсе? Света как не было, так и нет!

Гульнара Юнусовна,
бабушка:

- Живу в «дробях» и вожу внука на детскую площадку в 94 квартале. Она новая, красивая и яркая, но подойти к ней невозможно, все в лужах, вода стоит! Почему никто не следит за ее содержанием, не убирает снег? Деньги потрачены, а пользоваться невозможно.

Людмила Георгиевна,
отчаявшаяся:

- У нас в Северном три недели нет уличного освещения. И это сейчас, когда на улице такой гололед и так просто и при свете упасть. Куда мы только не звонили с нашей бедой – никто не берется помочь! Мы так и не поняли, почему, ведь Северный - это микрорайон города.
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