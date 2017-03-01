Несите историю

Расширить и углубить решили экспозицию «Земля Ангарская» в музее Победы, посвященную истории города. Начинали собирать её ещё с 90-х годов, сейчас в фонде насчитывается около тысячи экземпляров. Ангарчане, готовые пожертвовать вещи, связанные с историей города, могут обращаться прямо в музей. - Ещё на этапе создания музея Победы было решено, что в нём же будет располагаться музей, посвященный истории города. И когда мы переехали в новое здание из Дворца пионеров, это было 1990 году, начали оформлять экспозицию. Люди несли нам свои старые вещи, фотографии, предметы быта. Много помогало бывшее АУС-16,
- вспоминает директор музея Лариса ДАВЫДОВА.
Например, в музее сохранилось переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР, которое было вручено АУС-16. Есть много монет, денежных купюр того времени, верхняя одежда, пошитая на нашей швейной фабрике. Самой фабрики, как и старейшей строительной компании города, уже нет. А когда АУС обанкротилось, экспонаты из его музея перешли в пользование музея Победы. Так, коллекцию удалось пополнить уникальными вещами. Например, трудовая книжка единственного в Ангарске Героя Социалистического Труда-женщины Ольги ПОТАПОВОЙ.
Ольга КНЯЗЕВА
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