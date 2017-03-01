Несите историю



Ольга КНЯЗЕВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- вспоминает директор музея Лариса ДАВЫДОВА.Например, в музее сохранилось переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР, которое было вручено АУС-16. Есть много монет, денежных купюр того времени, верхняя одежда, пошитая на нашей швейной фабрике. Самой фабрики, как и старейшей строительной компании города, уже нет. А когда АУС обанкротилось, экспонаты из его музея перешли в пользование музея Победы. Так, коллекцию удалось пополнить уникальными вещами. Например, трудовая книжка единственного в Ангарске Героя Социалистического Труда-женщины Ольги ПОТАПОВОЙ.