Обошла со вкусом

фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

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Напомним, Настя стала победительницей II открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», проходившего с 13 по 16 февраля. Ангарск предоставил площадки для двух из девяти компетенций чемпионата (компетенция – этот специальный термин в чемпионате объединяет понятия профессия и специальность. – Прим. ред.). Студенты соревновались в Ангарском индустриальном техникуме и Ангарском техникуме общественного питания и торговли, которые являются областными ресурсными центрами в своих категориях: по сварочным технологиям и поварскому делу.Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы-2017» проходил в разных городах России. По компетенции «Поварское дело» - в Якутске. В чемпионате приняли участие 70 человек из семидесяти регионов страны, в том числе наша Анастасия Лишик.Светлана КАРП, директор Ангарского техникума общественного питания и торговли, рассказала нашей газете: