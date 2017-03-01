Обошла со вкусом

Анастасия ЛИШИК, студентка Ангарского техникума общественного питания и торговли, вышла в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы-2017».Настя ЛИШИК попала в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в мае в Краснодаре.
фото Николая СТЕРНИНА
Напомним, Настя стала победительницей II открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», проходившего с 13 по 16 февраля. Ангарск предоставил площадки для двух из девяти компетенций чемпионата (компетенция – этот специальный термин в чемпионате объединяет понятия профессия и специальность. – Прим. ред.). Студенты соревновались в Ангарском индустриальном техникуме и Ангарском техникуме общественного питания и торговли, которые являются областными ресурсными центрами в своих категориях: по сварочным технологиям и поварскому делу.
Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы-2017» проходил в разных городах России. По компетенции «Поварское дело» - в Якутске. В чемпионате приняли участие 70 человек из семидесяти регионов страны, в том числе наша Анастасия Лишик.
Светлана КАРП, директор Ангарского техникума общественного питания и торговли, рассказала нашей газете:- В Якутске была очень сложная и напряжённая борьба, на чемпионате был жёсткий график. Наша студентка готовила на первом этапе 4 блюда, на втором этапе - тоже 4 блюда. После первого этапа из 70 участников осталось 20. На втором этапе из этих 20 выбрали 7 лучших, среди них наша Настя. На конкурсе жюри обращает внимание на множество критериев, очень важен в нашем деле творческий подход, интересная подача блюда. Можно сказать, что у Насти Лишик хорошо отработаны навыки по самой технологии и вкусовые качества блюд на самом высоком уровне.
Наталья ОЖОГИНА
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