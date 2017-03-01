.
,

Обошла со вкусом


0

Вчера, 17:14
 Количество просмотров: 65
    

Анастасия ЛИШИК, студентка Ангарского техникума общественного питания и торговли, вышла в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы-2017».

Обошла со вкусом
Настя ЛИШИК попала в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в мае в Краснодаре.
фото Николая СТЕРНИНА


Напомним, Настя стала победительницей II открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», проходившего с 13 по 16 февраля. Ангарск предоставил площадки для двух из девяти компетенций чемпионата (компетенция – этот специальный термин в чемпионате объединяет понятия профессия и специальность. – Прим. ред.). Студенты соревновались в Ангарском индустриальном техникуме и Ангарском техникуме общественного питания и торговли, которые являются областными ресурсными центрами в своих категориях: по сварочным технологиям и поварскому делу.

Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы-2017» проходил в разных городах России. По компетенции «Поварское дело» - в Якутске. В чемпионате приняли участие 70 человек из семидесяти регионов страны, в том числе наша Анастасия Лишик.

Светлана КАРП, директор Ангарского техникума общественного питания и торговли, рассказала нашей газете:

- В Якутске была очень сложная и напряжённая борьба, на чемпионате был жёсткий график. Наша студентка готовила на первом этапе 4 блюда, на втором этапе - тоже 4 блюда. После первого этапа из 70 участников осталось 20. На втором этапе из этих 20 выбрали 7 лучших, среди них наша Настя. На конкурсе жюри обращает внимание на множество критериев, очень важен в нашем деле творческий подход, интересная подача блюда. Можно сказать, что у Насти Лишик хорошо отработаны навыки по самой технологии и вкусовые качества блюд на самом высоком уровне.

Наталья ОЖОГИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Есть традиции!
Интрига будет
Бегали лучше
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сошли с рельсов
ЧП на перекрёстке
Поймал хулигана
Все новости категории

Общество
Со всеми святыми
Для самых славных
Обошла со вкусом
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (285)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru