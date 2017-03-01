Для самых славных

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Этот знак утверждён указом губернатора № 479-УГ от 19 декабря 2013 года. Им награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее пяти лет, родившие и (или) достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей. При награждении учитываются и усыновлённые дети, и находящиеся под опекой и попечительством не менее пяти лет, а также погибшие или пропавшие без вести при защите Родины, спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, терактов или вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.Знаком «Материнская слава» награждает губернатор. К знаку прилагается удостоверение, а также единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.Более подробная информация по телефону 52-28-94 или адресу: управление соцзащиты (улица Коминтерна, д. 41), кабинет 116.