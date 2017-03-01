.
,

Для самых славных


0

Вчера, 17:29
 Количество просмотров: 29
    

В управлении соцзащиты населения начался приём документов от многодетных матерей на награждение почётным знаком «Материнская слава».

Этот знак утверждён указом губернатора № 479-УГ от 19 декабря 2013 года. Им награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее пяти лет, родившие и (или) достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей. При награждении учитываются и усыновлённые дети, и находящиеся под опекой и попечительством не менее пяти лет, а также погибшие или пропавшие без вести при защите Родины, спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, терактов или вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Знаком «Материнская слава» награждает губернатор. К знаку прилагается удостоверение, а также единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.

Более подробная информация по телефону 52-28-94 или адресу: управление соцзащиты (улица Коминтерна, д. 41), кабинет 116.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Есть традиции!
Интрига будет
Бегали лучше
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сошли с рельсов
ЧП на перекрёстке
Поймал хулигана
Все новости категории

Общество
Со всеми святыми
Для самых славных
Обошла со вкусом
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (285)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru