Со всеми святыми

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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- говорит Валентина Александровна. Нечасто услышишь такое от ангарских пенсионерок. Работала она учителем физкультуры и, лишь выйдя на пенсию, стала заниматься мануальной терапией.Эту выставку Валентина Александровна посвятила своим детям Марии, Вячеславу и Владиславу. Их уже нет в живых.- рассказывает мать. Его дело продолжила мать, найдя утешение в этом занятии.