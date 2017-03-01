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Со всеми святыми


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Вчера, 17:39
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Во вторник в Художественном центре открылась выставка вышитых картин и икон «Божество и вдохновение» Валентины КУКАРЦЕВОЙ. Ангарчанка шла к ней почти пять лет. И вот итог: 61 работа, из них 45 икон. Все работы красиво «одеты». Для тех, кто не знает: оформить даже небольшую картину в багет стоит больше тысячи рублей. Тут их, напомним, 65.

Со всеми святыми
На вышивку «Кони» (верхняя работа) ушло почти 4 кг ниток 87 цветов и 2,5 года.
Фото Николая СТЕРНИНА


– А что? Я состоятельная женщина, могу себе позволить, - говорит Валентина Александровна. Нечасто услышишь такое от ангарских пенсионерок. Работала она учителем физкультуры и, лишь выйдя на пенсию, стала заниматься мануальной терапией.

Эту выставку Валентина Александровна посвятила своим детям Марии, Вячеславу и Владиславу. Их уже нет в живых.

- Один из сыновей с художественным образованием интересовался именно иконами. Он выцарапывал их скальпелем и покрывал лаком, изобрел собственную технологию, - рассказывает мать. Его дело продолжила мать, найдя утешение в этом занятии.

Оксана ТИХАЯ

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