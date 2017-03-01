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Учитесь быть гибкими


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Вчера, 21:39
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Как выйти из депрессии?


Считается, что обычно люди испытывают депрессию осенью: зима близко, холодно, темно. Однако учёные доказали, что у многих людей сезонное аффективное расстройство психики возникает именно весной. Причины тоже есть: гиподинамия, недостаток витаминов, грязь и серость на улице. Об этом мы поговорили с врачом-психиатром Ангарской психиатрической больницы Александром ГРИШИНЫМ.

Учитесь быть гибкими
Психологи утверждают: если вы просто будете чаще улыбаться, ваше тело начнёт само вырабатывать эндорфины, которые помогают чувствовать радость.
Фото с сайта Kaifolog.net

- Подавленное настроение, снижение аппетита и потеря веса, неоправданная агрессия и раздражительность, ярко выраженная апатия являются признаками депрессии. Очень часто, приходя на прием, пациенты признаются, что терпели такое состояние несколько месяцев, а то и лет!

Депрессия – это же не просто слово, это заболевание, которое необходимо лечить. В противном случае может развиться более тяжелое психическое заболевание, способное привести человека к инвалидности. Многие люди это понимают, но к нам, к сожалению, идти боятся.

- Конечно, к вам только попади, потом ни водительские права не получишь, ни допуск к работе.

- Многие так думают. На самом деле противопоказания, по которым мы можем не допустить человека до работы или до управления транспортным средством, четко прописаны в законодательстве и касаются только людей с хроническими, стойкими, часто обостряющимися психическими рас-стройствами. Человек, который в нашей больнице у психиатра или психотерапевта лечил неврозы или депрессию, будет находиться на консультативном учете. И при прохождении медицинского осмотра на работу или для получения водительского удостоверения это, как правило, каких-либо ограничений не накладывает. При консультации психолога и психотерапевта документация заводится, чтобы при следующем обращении пациента специалист мог отслеживать его состояние.

- Депрессию вызывают какие-то внешние факторы или внутренние переживания?

- Депрессия считается болезнью цивилизации. К ней приводит современный образ жизни, если мы говорим о невротической депрессии, которая возникает в результате стрессового воздействия.

- А какая еще бывает?

- Эндогенная. Она возникает у психически больных.

- Нас интересуют здоровые люди. Что не так с нашим образом жизни?

- Большинство крутится как белки в колесе: дом-работа-дом. Никакого разнообразия. Многие даже не отдыхают, а пашут без выходных и отпусков. Загруженность на работе и в быту, постоянное недосыпание, стрессы, связанные с потерей близкого человека, приводят к истощению нервной системы, и она дает сбой.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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