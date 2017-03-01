За мусор ответите

Вводятся новые штрафы за нарушение правил благоустройства23 марта в лицее № 1 прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в «Правила благоустройства Ангарского городского округа». На обсуждении присутствовали 74 человека, то есть даже небольшой зал лицея был заполнен едва ли на треть.
Доклад руководителя управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василины ШУНОВОЙ длился чуть более четырёх минут. Вникать в подробности вносимых изменений она не стала. Было ясно одно: администрация пытается получить право штрафовать нарушителей этих самых правил благоустройства. В частности, тех, кто не заключил договоры на вывоз мусора. В первую очередь это коснётся владельцев частных домов, гаражных кооперативов и дачных товариществ. Гаражи и садоводства к тому же обязываются оборудовать на своей территории мусорные площадки с контейнерами.
Публика начала задавать вопросы. Например: как прикажете эти самые контейнеры в садоводствах охранять? Отвечать взялся почему-то депутат Думы Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ. Он говорил, что всё это легко можно устроить при современных-то технических возможностях, хоть видеонаблюдение проводи. То, что охрана, пусть даже это будет просто сторож, - это дополнительные расходы, похоже, депутату в голову не пришло. А ведь каждая лишняя копейка приведёт к тому, что народ платить просто не будет. Особенно на дачах, где далеко не все живут. - Почему я должен платить за вывоз мусора дважды?
– вопрошал один из присутствующих. – Я плачу в городе, сюда же привожу и мусор с дачи, когда летом там живу.
- Если вы летом живёте на даче, то и платить будете на даче, а в квартире при представлении соответствующих документов вам сделают перерасчёт, - нисколько не сомневаясь в своей правоте, посоветовал депутат. Что прозвучало более чем странно. Ведь перерасчёта на квартплату (куда и входит вывоз мусора) не делали никогда, даже если ты отправился с экспедицией на Марс. А с этого года перерасчёты не делаются вообще ни по одному коммунальному ресурсу. Так что платить придётся именно дважды, а то и трижды, если у дачника, к примеру, есть ещё и гараж.
- Мы просто пытаемся решить проблему с мусором в черте города,
- пояснила нашей газете Василина Шунова. – Несмотря на все наши предложения, владельцы частных домов не спешат заключать договоры. Надеемся, что административная ответственность многих испугает
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Анастасия КУРМАЗОВА
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