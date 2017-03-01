За умный журнал

Знаете, что главное в работе педагога? Уметь систематизировать информацию. Не сумеете – утонете. За инновацию, облегчающую жизнь учителям, ангарский педагог был признан победителем на всероссийском уровне.Алексей ЛОБАНОВ в Москве на награждении.
фото предоставлено Алексеем ЛОБАНОВЫМ
Алексей Александрович ЛОБАНОВ, заместитель директора по УВР школы № 11 и учитель информатики, вернулся с победой со всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании». На конкурс Алексей Александрович посылал свою разработку – электронный журнал учёта внеурочной деятельности.
Из 422 участников со всей России 55 педагогов были признаны победителями и приглашены в Москву на церемонию награждения, которая проходила 14 марта в Совете Федерации, в их числе и Лобанов. Со сбором средств на поездку Алексею Лобанову помог благотворительный фонд «Юнона».
За победу педагогам вручили дипломы и книги. Но самым ценным в поездке ангарский учитель считает возможность высказаться в открытый микрофон при заместителе министра образования. - Я сказал, что нас волнуют слухи, что уберут пенсию по выслуге лет.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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