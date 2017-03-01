Усольский гвардейский кадетский корпус на контроле министерства образования

Ситуация, которая складывается в Усольском гвардейском кадетском корпусе, находится на постоянном контроле министерства образования Иркутской области. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Максим Парфёнов. - Предыдущим руководством Усольского гвардейского кадетского корпуса все внештатные ситуации замалчивались и скрывались. В декабре 2017 года в образовательной организации был назначен новый директор. На сегодняшний день обо всех происшествиях в учреждении незамедлительно сообщается учредителю (министерству образования Иркутской области), информация поступает в комиссию по делам несовершеннолетних
, - сообщил Максим Парфёнов.
За последние три месяца в Усольском гвардейском кадетском корпусе выявлено 17 правонарушений,
по которым в данный момент правоохранительные органы проводят проверки. Окончательных выводов ни по одному из правонарушений ещё не сделано. Также в учреждении было выявлено 9 бытовых травм
учащихся, один ребёнок получил травмы в результате конфликта с родителями.
Директору образовательной организации и завучу по воспитательной работе вынесены выговоры, прекращены трудовые отношения с шестью воспитателями, психологом и социальным педагогом в связи с их несоответствием квалификационным требованиям.
Из трех уголовных дел два возбуждены по инициативе министерства образования региона в отношении теперь уже бывших сотрудников - руководства и воспитателей кадетского корпуса.
Усольский гвардейский кадетский корпус находится на особом контроле министерства образования Иркутской области, несколько раз в неделю там работают сотрудники ведомства. Огромное внимание уделяется занятости воспитанников во вне учебное время – с ноября по настоящее время в учреждении проведено более 30 мероприятий различного уровня военно-патриотической, социокультурной и спортивной направленности. Продолжается работа по формированию в Усольском гвардейском кадетском корпусе благоприятной атмосферы для проживания и обучения детей. irkobl.ru