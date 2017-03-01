За килограмм живого веса зараженных свиней компенсация составит 150 рублей

Службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в зоне очага африканской чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе, в размере не ниже 150 рублей за килограмм живого веса.
Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства региона Александром Битаровым.
Выплаты компенсаций будут производиться из резервного фонда Иркутской области.
Напомним, на этой неделе в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района зарегистрирован очаг АЧС. Проведенные исследования на вирусное заболевание во Всероссийском научном исследовательском центре охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове, дали положительные результаты. Мэром Иркутского района 25 марта 2017 года введен режим ЧС. В районе установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с возникновением очага инфекции. Указ об этом подписан Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.Справка:АЧС – это вирусное заболевание, результатом болезни является очень высокий процент смертности и заражаемости поголовья свиней. Для людей африканская чума свиней не несет непосредственной опасности.. Возникновение заболевания наносит экономический ущерб. Единственная мера борьбы с АЧС - полное уничтожение поголовья свиней в очаге инфекции. В Российской Федерации наказываются уголовной и административной ответственностью действия (бездействия), приведшие к заболеванию или распространению эпизоотии африканской чумы свиней.
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