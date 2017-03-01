За килограмм живого веса зараженных свиней компенсация составит 150 рублей

Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства региона Александром Битаровым.Выплаты компенсаций будут производиться из резервного фонда Иркутской области.Напомним, на этой неделе в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района зарегистрирован очаг АЧС. Проведенные исследования на вирусное заболевание во Всероссийском научном исследовательском центре охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове, дали положительные результаты. Мэром Иркутского района 25 марта 2017 года введен режим ЧС. В районе установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с возникновением очага инфекции. Указ об этом подписан Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.