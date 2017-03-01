.
,

За килограмм живого веса зараженных свиней компенсация составит 150 рублей


0

Сегодня, 12:04
 Количество просмотров: 67
    

За килограмм живого веса зараженных свиней компенсация составит 150 рублей

Службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в зоне очага африканской чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе, в размере не ниже 150 рублей за килограмм живого веса.

Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства региона Александром Битаровым.

Выплаты компенсаций будут производиться из резервного фонда Иркутской области.

Напомним, на этой неделе в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района зарегистрирован очаг АЧС. Проведенные исследования на вирусное заболевание во Всероссийском научном исследовательском центре охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове, дали положительные результаты. Мэром Иркутского района 25 марта 2017 года введен режим ЧС. В районе установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с возникновением очага инфекции. Указ об этом подписан Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Справка:
АЧС – это вирусное заболевание, результатом болезни является очень высокий процент смертности и заражаемости поголовья свиней. Для людей африканская чума свиней не несет непосредственной опасности.. Возникновение заболевания наносит экономический ущерб. Единственная мера борьбы с АЧС - полное уничтожение поголовья свиней в очаге инфекции. В Российской Федерации наказываются уголовной и административной ответственностью действия (бездействия), приведшие к заболеванию или распространению эпизоотии африканской чумы свиней.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Чемпион Иркутской области по бильярду
Спортсменка Приангарья выиграла Кубок России по кроссу
Бойцы не сдаются
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Раскрыто убийство, совершенное 15 лет назад в Нижнеудинске
Выявили случай африканской чумы свиней В Иркутской области
Сошли с рельсов
Все новости категории

Общество
1 млн 200 тысяч рублей выплатил должник по алиментам что бы улететь на Кубу
Митинг против коррупции
В Ангарске прошел День памяти сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (306)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru