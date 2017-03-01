В Ангарске прошел День памяти сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга

Ежегодно родственники погибших, ветераны и действующие сотрудники силовых ведомств собираются вместе, чтобы почтить память своих сослуживцев. На этот раз к ним присоединились ученики профильных МВД-классов, а также курсанты Восточно-Сибирского института МВД России и ангарской школы Мужества.У мемориала «Солдат правопорядка» состоялся траурный митинг и традиционная церемония возложения цветов и венков к подножию обелиска и к Вечному огню.Торжественным маршем по улицам города прошла колонна подразделений МВД, МЧС и ГУФСИН. На площади у ДК «Современник» состоялся показ специальной техники и автотранспорта, которыми оснащены полиция, Росгвардия, пожарные подразделения и внутренние войска России. В фойе Дворца была развернута выставка вооружения спецподразделений.Завершился День памяти концертом патриотической песни, подготовленным сотрудниками различных силовых подразделений Ангарска и Иркутска.