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В Ангарске прошел День памяти сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга


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Сегодня, 12:44
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В Ангарске прошел День памяти сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга

Дата 23 марта выбрана не случайно для проведения этого митинга: ровно 21 год назад на территории Чеченской республики погибли трое бойцов ангарского ОМОН. С тех пор этот весенний день стал днем памяти тех сотрудников МВД, МЧС и Министерства обороны, которые погибли при исполнении служебного долга. Сегодня в этом списке 86 фамилий.

Ежегодно родственники погибших, ветераны и действующие сотрудники силовых ведомств собираются вместе, чтобы почтить память своих сослуживцев. На этот раз к ним присоединились ученики профильных МВД-классов, а также курсанты Восточно-Сибирского института МВД России и ангарской школы Мужества.

У мемориала «Солдат правопорядка» состоялся траурный митинг и традиционная церемония возложения цветов и венков к подножию обелиска и к Вечному огню.

Торжественным маршем по улицам города прошла колонна подразделений МВД, МЧС и ГУФСИН. На площади у ДК «Современник» состоялся показ специальной техники и автотранспорта, которыми оснащены полиция, Росгвардия, пожарные подразделения и внутренние войска России. В фойе Дворца была развернута выставка вооружения спецподразделений.

Завершился День памяти концертом патриотической песни, подготовленным сотрудниками различных силовых подразделений Ангарска и Иркутска.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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