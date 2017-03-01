Провалилась в подпол заброшенного дома

Очень часто «беспризорные» дома становятся убежищем для компаний, бездомных людей, местом развлечений подростков. Отсутствие должного ухода за такими строениями приводит к их быстрой обветшалости. Пребывание в них может закончиться несчастным случаем, - предостерегают спасатели и призывают отказаться от их посещения.

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного пожарно-спасательной службы Иркутской области в начале второго ночи. По словам звонившего, прогнивший пол в этом небольшом ветхом доме не выдержал веса нескольких человек и внезапно проломился. Троим мужчинам удалось избежать падения, а вот женщина из их компании оказалась на глубине около 4-х метров. Из-за перелома ноги и болевого шока выбраться самостоятельно она не могла.Владимир Самочко, спасатель отряда экстренного реагирования: