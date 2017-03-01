И мужьям, и жёнам

Вручили общественные медали Тяжело не только офицерам. Их жёнам тоже несладко. Поэтому когда в Ангарском военном комиссариате вручали награды за заслуги перед Отечеством, про тех, кто несёт службу дома, тоже не забыли. Накануне Дня войск Национальной гвардии чествовали офицеров, их жён, сотрудников военкомата и военных медиков – всего 11 человек. Медали вручали от имени общественной организации ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, Отечество».Владимира ЩЕТИНИНА (справа) наградили общественной медалью имени Н.И. ПИРОГОВА. Владимир Алексеевич, врач-терапевт, прослужил во внутренних войсках военным медиком 26 лет!
Фото Николая СТЕРНИНА
Сам День войск Национальной гвардии (она была преобразована из внутренних войск МВД России год назад) отмечали 27 марта. Поэтому отмечают все, кто служит или когда-то служил во внутренних войсках. А для нашего военкомата, как пояснил комиссар Вячеслав ПЕТРЯЕВ, это очередной повод поблагодарить своих сотрудников, офицеров и близких друзей.- Накануне 23 февраля, дня военкомата, Дня войск Национальной гвардии и других военных праздников мы всегда стараемся поощрить своих сотрудников. Сегодня отметили 11 человек. Это наши сотрудницы Татьяна МИРОНОВА и Надежда ПРОХОРОВА, военный пенсионер внутренних войск Оксана КРАСНОВА, военные медики Ирина ШМАКОВА и Владимир ЩЕТИНИН, жёны офицеров. Отметили общественными медалями и наших близких друзей-предпринимателей, которые помогают нам осуществлять охрану военкомата, делать ремонт, доставлять повестки.
Надежда, жена начальника лазарета Андрея СИДОРКО, своей награды и медали «Жена офицера» ждала много лет.- Надо мной уже даже друзья подтрунивали, что мне давно пора за все тяготы и лишения дать медаль во всё пузо. Так что я очень ждала. Муж тоже за меня порадовался, но, к сожалению, сюда прийти не смог – служба.
Надежда признаётся, что женой офицера быть сложно: нужны крепкие нервы и много терпения. И не только потому, что у мужа никогда не хватает времени на семью и детей.- Я пережила 4 командировки мужа в Чеченскую Республику. Тогда там шли бои. К этому привыкнуть невозможно. Я переживала и в первый раз, и тем более в четвёртый. Но это ведь его долг. Андрей Михайлович - прекрасный хирург, уважаемый офицер, спас в горячих точках не одну солдатскую жизнь. Оперировал парней с такими ранениями, что больше за них даже браться никто не хотел.
Никакого секрета, как стать хорошей женой, Надежда не знает. Говорит, нужна только преданность. Ну и конечно, если нет любви, то ничего не поможет.
Ольга КНЯЗЕВА