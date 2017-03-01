И мужьям, и жёнам

Вручили общественные медали

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

Сам День войск Национальной гвардии (она была преобразована из внутренних войск МВД России год назад) отмечали 27 марта. Поэтому отмечают все, кто служит или когда-то служил во внутренних войсках. А для нашего военкомата, как пояснил комиссар Вячеслав ПЕТРЯЕВ, это очередной повод поблагодарить своих сотрудников, офицеров и близких друзей.Надежда, жена начальника лазарета Андрея СИДОРКО, своей награды и медали «Жена офицера» ждала много лет.Надежда признаётся, что женой офицера быть сложно: нужны крепкие нервы и много терпения. И не только потому, что у мужа никогда не хватает времени на семью и детей.Никакого секрета, как стать хорошей женой, Надежда не знает. Говорит, нужна только преданность. Ну и конечно, если нет любви, то ничего не поможет.