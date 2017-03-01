Что будет?

28 МАРТА, ВТОРНИКПоследний день приёма заявок на сдачу норм ГТО,
контактные телефоны 50-41-57, 55-64-55, адрес: DavidovaDS@mail.angarsk-adm.ru,
сайт http://www.gto.ru.9.00 - открытие городского этапа молодёжного фестиваля лидеров «Ангарский формат»,
ДК «Энергетик».13.00-18.30 – круглый стол «Взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными заказчиками»,
Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 511, подробности на сайте trukonf.ru, тел. 8(3952)716-045.16.00 – «Праздник книги»
в библиотеке № 14, мрн Китой, ДК «Лесник».
29 МАРТА, СРЕДАС 29 по 31 марта – выставка «Байкалтур»,
Иркутск, Сибэкспоцентр, ул. Байкальская, 253-а, тел. 8 (3952) 35-31-39.15.00 – концерт вокальной музыки студентов музыкальной кафедры Иркутского пединститута,
ЦГБ, отдел искусств (18 мрн, дом 1), вход свободный.18.00 – вечер вдохновляющей музыки (скрипка, фортепиано, вокал, угощение),
32 мрн, дом 2, 1-й этаж, тел. 89087784704, вход свободный.
30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ10.00 – открытие выставки «Титаник. Катастрофа века!»,
Иркутск, музейная студия областного краеведческого музея (Карла Маркса, 13). Работает до 18.00, до 23 апреля.17.00 – вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста «Нам года не беда!»,
ДК «Энергетик», вход свободный.
31 МАРТА, ПЯТНИЦАПоследний день приёма документов на оформление компенсации с родительской платы за присмотр и уход в детских садах
, управление соцзащиты, МФЦ.18.00 – юмористический концерт Павла СКОРОХОДОВА «За несколько часов до 1 апреля»,
центральная библиотека (17 мрн, дом 4),
вход свободный.
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