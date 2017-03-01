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Что будет?


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Вчера, 12:48
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28 МАРТА, ВТОРНИК

Последний день приёма заявок на сдачу норм ГТО, контактные телефоны 50-41-57, 55-64-55, адрес: DavidovaDS@mail.angarsk-adm.ru,
сайт http://www.gto.ru.

9.00 - открытие городского этапа молодёжного фестиваля лидеров «Ангарский формат», ДК «Энергетик».

13.00-18.30 – круглый стол «Взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными заказчиками», Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 511, подробности на сайте trukonf.ru, тел. 8(3952)716-045.

16.00 – «Праздник книги» в библиотеке № 14, мрн Китой, ДК «Лесник».

29 МАРТА, СРЕДА

С 29 по 31 марта – выставка «Байкалтур», Иркутск, Сибэкспоцентр, ул. Байкальская, 253-а, тел. 8 (3952) 35-31-39.

15.00 – концерт вокальной музыки студентов музыкальной кафедры Иркутского пединститута, ЦГБ, отдел искусств (18 мрн, дом 1), вход свободный.

18.00 – вечер вдохновляющей музыки (скрипка, фортепиано, вокал, угощение), 32 мрн, дом 2, 1-й этаж, тел. 89087784704, вход свободный.

30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

10.00 – открытие выставки «Титаник. Катастрофа века!», Иркутск, музейная студия областного краеведческого музея (Карла Маркса, 13). Работает до 18.00, до 23 апреля.

17.00 – вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста «Нам года не беда!», ДК «Энергетик», вход свободный.

31 МАРТА, ПЯТНИЦА

Последний день приёма документов на оформление компенсации с родительской платы за присмотр и уход в детских садах, управление соцзащиты, МФЦ.

18.00 – юмористический концерт Павла СКОРОХОДОВА «За несколько часов до 1 апреля», центральная библиотека (17 мрн, дом 4),
вход свободный.

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
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