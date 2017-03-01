ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ

«Россияночки» больше не будет
…И если умирает
человек,
С ним умирает первый
его снег,
И первый поцелуй,
и первый бой…
Всё это забирает он
с собой…
Таков закон
безжалостной игры.
Не люди умирают,
а миры…
(Е. ЕВТУШЕНКО)
После скоропостижного ухода из жизни Татьяны ЧЕРЕПАНОВОЙ, художественного руководителя ДК «Современник», Дворец и город потеряли не только ценный кадр, но и ряд самобытных, делающих славу и городу, и Дворцу мероприятий. Самое знаковое из них – конкурс «Россияночка». В последний раз он прошёл в 2015 году. В этом же году Татьяны Михайловны не стало…Душа конкурса - Татьяна ЧЕРЕПАНОВА.
Тот факт, что конкурс много значил для города, неоспорим. Сейчас по нескольку раз в год идут различные «Мисс…». Знаете, в чём разница? «Россияночка» - это конкурс для состоявшихся женщин, а не для молодых красоток, которых на сцене осматривают как лошадь: фигура, осанка, зубы.
В пятницу, 24 марта, на сцене ДК «Современник» после двухлетнего перерыва всё же прошла «Россияночка». Режиссёром выступил Валентин ГОЛОВАЧЁВ, директор Дворца. Со сцены он объяснил свою задумку:- Мы проводим конкурс в последний раз. Как завершающий аккорд. Как дань памяти Татьяне Михайловне. Мы не сможем всё сделать так, как делала она. Поэтому не судите строго.
Дата выбрана не случайно. 23 марта Татьяне Черепановой исполнилось бы 64 года. Для создания памятного шоу пригласили победительниц и ярких участниц прошлых лет. В этом году не было соревнования. Просто напомнили ангарским зрителям, как это было 22 года подряд.
Участницы признались нашей газете, что конкурс был отдан им в этом году на откуп – что хотели, то и делали. Но они справились благодаря своему уровню и опыту: директор школы, медицинский работник, опытные хореографы, руководитель вокального ансамбля. «Россияночки-2017»: Ольга ЖЕЛТОНОГОВА, Татьяна ГЕРАСИМОВА, Наталья ВАСИНА, Лариса ГОРОХОВА, Дарина СТАРОДУБ (слева направо).
Шоу началось с номеров, которые ставила лично Татьяна Черепанова: «Княгиня Ольга» для Ольги ЖЕЛТОНОГОВОЙ, директора школы № 37, и «Екатерина Великая» для Натальи ВАСИНОЙ, руководителя отдела маркетинга МПК «Ангарский». А дальше образы женщины выбирали себе сами. Татьяна ГЕРАСИМОВА, хореограф театра мод «Карина», была Любовью ОРЛОВОЙ. Дарина СТАРОДУБ, фельдшер горбольницы № 1, пела песню Селин ДИОН из «Титаника». Лариса ГОРОХОВА, руководитель вокальной студии «Лора», выбрала русский народный образ в венке из цветов. Наталья Васина станцевала всю судьбу русской женщины, роль жены и матери. Ольга Желтоногова выступила Ангарой с помощью ребят из своей школы. Сильно. Глубоко. Жаль, что в последний раз. Как символ нашего времени, когда уходит настоящее, меняются ценности, мельчают люди.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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