ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ

«Россияночки» больше не будет

…И если умирает

человек,

С ним умирает первый

его снег,

И первый поцелуй,

и первый бой…

Всё это забирает он

с собой…

Таков закон

безжалостной игры.

Не люди умирают,

а миры…

(Е. ЕВТУШЕНКО)

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Что рассказали участницы последнего конкурса «Россияночка-2017», читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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После скоропостижного ухода из жизни Татьяны ЧЕРЕПАНОВОЙ, художественного руководителя ДК «Современник», Дворец и город потеряли не только ценный кадр, но и ряд самобытных, делающих славу и городу, и Дворцу мероприятий. Самое знаковое из них – конкурс «Россияночка». В последний раз он прошёл в 2015 году. В этом же году Татьяны Михайловны не стало…Тот факт, что конкурс много значил для города, неоспорим. Сейчас по нескольку раз в год идут различные «Мисс…». Знаете, в чём разница? «Россияночка» - это конкурс для состоявшихся женщин, а не для молодых красоток, которых на сцене осматривают как лошадь: фигура, осанка, зубы.В пятницу, 24 марта, на сцене ДК «Современник» после двухлетнего перерыва всё же прошла «Россияночка». Режиссёром выступил Валентин ГОЛОВАЧЁВ, директор Дворца. Со сцены он объяснил свою задумку:Дата выбрана не случайно. 23 марта Татьяне Черепановой исполнилось бы 64 года. Для создания памятного шоу пригласили победительниц и ярких участниц прошлых лет. В этом году не было соревнования. Просто напомнили ангарским зрителям, как это было 22 года подряд.Участницы признались нашей газете, что конкурс был отдан им в этом году на откуп – что хотели, то и делали. Но они справились благодаря своему уровню и опыту: директор школы, медицинский работник, опытные хореографы, руководитель вокального ансамбля.Шоу началось с номеров, которые ставила лично Татьяна Черепанова: «Княгиня Ольга» для Ольги ЖЕЛТОНОГОВОЙ, директора школы № 37, и «Екатерина Великая» для Натальи ВАСИНОЙ, руководителя отдела маркетинга МПК «Ангарский». А дальше образы женщины выбирали себе сами. Татьяна ГЕРАСИМОВА, хореограф театра мод «Карина», была Любовью ОРЛОВОЙ. Дарина СТАРОДУБ, фельдшер горбольницы № 1, пела песню Селин ДИОН из «Титаника». Лариса ГОРОХОВА, руководитель вокальной студии «Лора», выбрала русский народный образ в венке из цветов. Наталья Васина станцевала всю судьбу русской женщины, роль жены и матери. Ольга Желтоногова выступила Ангарой с помощью ребят из своей школы. Сильно. Глубоко. Жаль, что в последний раз. Как символ нашего времени, когда уходит настоящее, меняются ценности, мельчают люди.