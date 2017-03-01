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70 млн рублей на модернизацию домов культуры Приангарья


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Сегодня, 11:57
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70 млн рублей на модернизацию домов культуры Приангарья

На развитие муниципальных домов культуры региона направят 70 млн рублей в качестве субсидий из федерального и областного бюджетов. Список учреждений, которые получат эти деньги, утвердило Правительство Иркутской области. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

46,5 млн рублей поступят из областного бюджета в рамках реализации проекта «100 модельных домов культуры Приангарью». Их получат 52 муниципальных учреждений культуры. В 47 из них дополнительно поступит субсидия из средств федерального бюджета в рамках проекта «Местный дом культуры». На основании соглашения с Министерством культуры РФ в целях развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры малых городов Иркутской области будет выделено 23,2 млн рублей.

Суммы, которые поступят в учреждения, уже известны. Размер федеральной субсидии для каждого дома культуры составит 492,5 тысяч рублей, на эти деньги можно приобрести звуковое и световое оборудование. Финансовая поддержка региона составит 895 тысяч рублей. Их направят на покупку музыкальных инструментов, кресел, одежды сцены, мебели, оргтехники, а также сценических костюмов и обуви.

- Проект «100 модельных домов культуры Приангарью» уникальный. Он поддержан Правительством региона и Законодательным собранием Иркутской области. Реализуется с 2011 года только на территории нашего региона. За эти годы его участниками стали уже 200 учреждений культуры. Проект, безусловно, доказал свою эффективность. Замечательно, что в 2017 году весомым подспорьем нашим домам культуры станут федеральные деньги, – отмечает Ольга Стасюлевич.

irkobl.ru
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