70 млн рублей на модернизацию домов культуры Приангарья

46,5 млн рублей поступят из областного бюджета в рамках реализации проекта «100 модельных домов культуры Приангарью». Их получат 52 муниципальных учреждений культуры. В 47 из них дополнительно поступит субсидия из средств федерального бюджета в рамках проекта «Местный дом культуры». На основании соглашения с Министерством культуры РФ в целях развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры малых городов Иркутской области будет выделено 23,2 млн рублей.Суммы, которые поступят в учреждения, уже известны. Размер федеральной субсидии для каждого дома культуры составит 492,5 тысяч рублей, на эти деньги можно приобрести звуковое и световое оборудование. Финансовая поддержка региона составит 895 тысяч рублей. Их направят на покупку музыкальных инструментов, кресел, одежды сцены, мебели, оргтехники, а также сценических костюмов и обуви., – отмечает Ольга Стасюлевич.