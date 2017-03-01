«Студенческая весна» пройдет по новым правилам

В фестивале определены следующие номинации: музыкальная (инструментальное исполнение, академический, народный и эстрадный вокал, авторская и бардовская песня, бит-бокс), танцевальная (классический, эстрадный, народный, современный, бально-спортивный танец и уличные танцы), театральное (художественное слово, эстрадная миниатюра, театр малых форм), оригинальный жанр (цирк, пантомима, пластика, театр моды), журналистика (публикации, видеоматериалы, радиопрограммы, фоторепортажи) и театр больших форм. Фестиваль посвящен 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова.«Студенческая весна» пройдет в два этапа. На площадках учебных заведений, жюри определит лучшую программу и лучшие номера, гала-концерт фестиваля пройдет 12 апреля на сцене Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского. По итогам фестиваля будет сформирована команда, которая представит Иркутскую область на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Он пройдет с 15 по 19 мая в Туле, гала-концерт состоится в Кремлёвском дворце в Москве.Принять участие в фестивале могут студенты дневной и заочной форм обучения, аспиранты и молодые преподаватели. Возраст участников – от 14 до 30 лет.- отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов. –В прошлом году лауреаты и обладатели гран-при областной «Студенческой весны» успешно выступили на XXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Казани. Ансамбль русской песни «Калина» ИрНИТУ завоевал диплом III степени, студия этнической перкуссии «Этнобит» ИрНИТУ - диплом лауреата II степени, студия современной хореографии ИрНИТУ «Шаги» - диплом лауреата II степени, трио народных инструментов «Альянс» ИрГУПС удостоилось специального приза жюри за «Год кино» и приняло участие в гала-концерте фестиваля. За лучшее вокальное исполнение специальный приз получила студия «Театр песни» ИрГУПС. Региональная программа «То место на карте России, где ты живешь, тебе дорого», посвященная Иркутску, была удостоена специального приза «Дебют года».