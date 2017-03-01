Закрываются ледовые переправы

Уважаемые жители и гости Иркутской области! Не забывайте об опасности нахождения на льду в необорудованных местах! Не выезжайте на лёд вне ледовых переправ!

В минувшие сутки были закрыты 4 ледовые переправы: в Киренском районе на реке Лене - «Киренск – Пролетарский», «Киренск – Мельничный», на реке Киренге - «Киренск – Гарь» и в Усть-Кутском районе на реке Лене - «Верхнемарково-Марково». Таким образом на сегодняшний день в регионе действуют 35 ледовых дорог в 16 районах для безопасного пересечения водных объектов.Так, в связи с наплывом рыбаков и отдыхающих, большим количеством проводимых массовых мероприятий на льду озера Байкал, а также в целях контроля за складывающейся обстановкой и оперативного реагирования на возможные происшествия проводится усиление Маломорского инспекторского участка силами близлежащих подразделений Государственной инспекции по маломерным судам.