Закрываются ледовые переправы

В связи с установившейся теплой погодой ледовая обстановка в области становится нестабильной. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, органам местного самоуправления рекомендовано провести установку дополнительных знаков и информационных аншлагов о запрете выхода и выезда на лед в выявляемых опасных местах. Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводится ежедневный мониторинг состояния льда – замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры. При среднесуточной температуре выше 0 градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, - подчеркивают специалисты, - что существенно уменьшает срок действия ледовых переправ.
В минувшие сутки были закрыты 4 ледовые переправы: в Киренском районе на реке Лене - «Киренск – Пролетарский», «Киренск – Мельничный», на реке Киренге - «Киренск – Гарь» и в Усть-Кутском районе на реке Лене - «Верхнемарково-Марково». Таким образом на сегодняшний день в регионе действуют 35 ледовых дорог в 16 районах для безопасного пересечения водных объектов.Но кроме официальных ледовых трасс есть места, где граждане на свой страх и риск выезжают на лед, рискуя пополнить статистику происшествий.
Так, в связи с наплывом рыбаков и отдыхающих, большим количеством проводимых массовых мероприятий на льду озера Байкал, а также в целях контроля за складывающейся обстановкой и оперативного реагирования на возможные происшествия проводится усиление Маломорского инспекторского участка силами близлежащих подразделений Государственной инспекции по маломерным судам.
Уважаемые жители и гости Иркутской области! Не забывайте об опасности нахождения на льду в необорудованных местах! Не выезжайте на лёд вне ледовых переправ!38.mchs.gov.ru