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Серёгин танк


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Вчера, 12:10
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На состоявшемся в этом месяце в Новосибирске всероссийском слете по стендовому моделированию 16-летний ангарчанин Сергей ЛЕТУНОВ занял первое место.

Серёгин танк
Танк-победитель.

Правда, сам победитель в столицу Сибири не поехал: готовится к ЕГЭ. Пришлось честь города защищать педагогу СЮТ Мстиславу НЕУДАЧИНУ, известному в городе мастеру стендового моделизма, не раз оформлявшему в музее часов выставки.

Серёгин танк
Сергей ЛЕТУНОВ, 16-летний чемпион.

- На самом деле какой может быть выставка, я впервые увидел в Новосибирске, на сборе моделистов со всей России NovoSlet-2017. 172 заявленных участника, тысячи экспонатов техники всех видов, тысячи посетителей. Слет еле-еле вместился в здоровенном как ангар здании экспоцентра!

NovoSlet - это мекка для россиян, которые помешаны на стендовом моделизме. К слету готовятся как к Олимпиаде, боясь дышать на будущие экспонаты. Из-за хрупкости их везут как скрипку Страдивари.

Серёгин танк
На слёте в Новосибирске желающих посмотреть на “модельки” было не мало.

- От нашей станции я вез штук сорок моделей своих друзей и учеников. Довести все в целости мне помогли… коробочки от кондитерских полосок. Идеальная капсула оказалась. Про слет в модельном мире Ангарска знали давно, общались по сетям с основателями Константином ПОНОМАРЕВЫМ, Вячеславом ДЕМЧЕНКО, Алексеем ГРУЗДИНЫМ. Но вживую встретились только в марте 2017-го.

Мстислав и раньше слышал, что требования к моделям на слете такого уровня очень высокие, но не подозревал, насколько.

Игорь КАРИН,
фото с сайта ВКонтакте
и Сергея Летунова

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