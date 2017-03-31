Серёгин танк

На состоявшемся в этом месяце в Новосибирске всероссийском слете по стендовому моделированию 16-летний ангарчанин Сергей ЛЕТУНОВ занял первое место.Танк-победитель.
Правда, сам победитель в столицу Сибири не поехал: готовится к ЕГЭ. Пришлось честь города защищать педагогу СЮТ Мстиславу НЕУДАЧИНУ, известному в городе мастеру стендового моделизма, не раз оформлявшему в музее часов выставки.Сергей ЛЕТУНОВ, 16-летний чемпион.- На самом деле какой может быть выставка, я впервые увидел в Новосибирске, на сборе моделистов со всей России NovoSlet-2017. 172 заявленных участника, тысячи экспонатов техники всех видов, тысячи посетителей. Слет еле-еле вместился в здоровенном как ангар здании экспоцентра!
NovoSlet - это мекка для россиян, которые помешаны на стендовом моделизме. К слету готовятся как к Олимпиаде, боясь дышать на будущие экспонаты. Из-за хрупкости их везут как скрипку Страдивари.На слёте в Новосибирске желающих посмотреть на “модельки” было не мало.- От нашей станции я вез штук сорок моделей своих друзей и учеников. Довести все в целости мне помогли… коробочки от кондитерских полосок. Идеальная капсула оказалась. Про слет в модельном мире Ангарска знали давно, общались по сетям с основателями Константином ПОНОМАРЕВЫМ, Вячеславом ДЕМЧЕНКО, Алексеем ГРУЗДИНЫМ. Но вживую встретились только в марте 2017-го.
Мстислав и раньше слышал, что требования к моделям на слете такого уровня очень высокие, но не подозревал, насколько.
Игорь КАРИН,
фото с сайта ВКонтакте
и Сергея Летунова
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