Серёгин танк

Игорь КАРИН,

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и Сергея Летунова

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Правда, сам победитель в столицу Сибири не поехал: готовится к ЕГЭ. Пришлось честь города защищать педагогу СЮТ Мстиславу НЕУДАЧИНУ, известному в городе мастеру стендового моделизма, не раз оформлявшему в музее часов выставки.NovoSlet - это мекка для россиян, которые помешаны на стендовом моделизме. К слету готовятся как к Олимпиаде, боясь дышать на будущие экспонаты. Из-за хрупкости их везут как скрипку Страдивари.Мстислав и раньше слышал, что требования к моделям на слете такого уровня очень высокие, но не подозревал, насколько.