Айболит на колёсах

Зоозащитники выезжают в отдалённые микрорайоныЭто не разовая акция, а социальный проект, который получил софинансирование сразу из двух уровней бюджетов: областного и муниципального. Машина, в которой можно стерилизовать животных, в течение шести месяцев будет приезжать в наши отдалённые посёлки, гордо именуемые ныне микрорайонами.В этой машине находится передвижная операционная для животных.
Фото предоставлено Натальей БЕСПАЛОВОЙ
Как рассказала нашей редакции Наталья БЕСПАЛОВА, руководитель зоозащитной организации БФ «Право на жизнь», на данный момент на территории АГО зарегистрировано 131 СНТ, в которых насчитывается более 52 тысяч садоводов. Это ни много ни мало пятая часть жителей Ангарска. Именно садоводства стали головной болью зоозащитников: каждый сезон там заводят на дачах собак для охраны или просто прикармливают из жалости, а потом уезжают и бросают их.
Сколько сейчас безнадзорных животных обитает на просторах городского округа, не берётся сказать никто. Раньше зоозащитники пытались подсчитать это количество при помощи определённой схемы, сейчас уже не связываются с этим делом. Однако тут и считать ничего не нужно. Проблема видна невооружённым глазом, она бегает по улицам, заглядывая ангарчанам в глаза, просит есть, пить, а иногда серьёзно кусается и даже угрожает жизни людей.
Зоозащитники продолжают утверждать, что лучшая тактика в борьбе с бесконтрольным распространением животных – стерилизация. Потому что каждая стая собак обитает на своей территории, не пуская чужаков. Поэтому попытки выловить конкретную стаю ни к чему не приводят – это место будет занято другими животными, природа не терпит пустоты. Наталья Беспалова говорит, что лучше стерилизовать уже имеющихся в районе более или менее социализированных животных, чтобы обезопасить его от пришлых собак.
Поэтому волонтеры фонда «Право на жизнь» и создали проект «Айболит». В рамках проекта организована работа передвижного ветеринарного комплекса, который будет приезжать по вызову на машине и оперировать животных тут же.
Наталья ОЖОГИНА
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