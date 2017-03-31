Айболит на колёсах

Зоозащитники выезжают в отдалённые микрорайоны

Фото предоставлено Натальей БЕСПАЛОВОЙ

Наталья ОЖОГИНА

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Как рассказала нашей редакции Наталья БЕСПАЛОВА, руководитель зоозащитной организации БФ «Право на жизнь», на данный момент на территории АГО зарегистрировано 131 СНТ, в которых насчитывается более 52 тысяч садоводов. Это ни много ни мало пятая часть жителей Ангарска. Именно садоводства стали головной болью зоозащитников: каждый сезон там заводят на дачах собак для охраны или просто прикармливают из жалости, а потом уезжают и бросают их.Сколько сейчас безнадзорных животных обитает на просторах городского округа, не берётся сказать никто. Раньше зоозащитники пытались подсчитать это количество при помощи определённой схемы, сейчас уже не связываются с этим делом. Однако тут и считать ничего не нужно. Проблема видна невооружённым глазом, она бегает по улицам, заглядывая ангарчанам в глаза, просит есть, пить, а иногда серьёзно кусается и даже угрожает жизни людей.Зоозащитники продолжают утверждать, что лучшая тактика в борьбе с бесконтрольным распространением животных – стерилизация. Потому что каждая стая собак обитает на своей территории, не пуская чужаков. Поэтому попытки выловить конкретную стаю ни к чему не приводят – это место будет занято другими животными, природа не терпит пустоты. Наталья Беспалова говорит, что лучше стерилизовать уже имеющихся в районе более или менее социализированных животных, чтобы обезопасить его от пришлых собак.Поэтому волонтеры фонда «Право на жизнь» и создали проект «Айболит». В рамках проекта организована работа передвижного ветеринарного комплекса, который будет приезжать по вызову на машине и оперировать животных тут же.