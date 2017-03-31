По решётке

Из чего самостоятельно сделать пандус

Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Герману ЗЕМЛЯНОМУ 18 лет, он учится в 10 классе школы № 6. В полугодовалом возрасте перенёс тяжёлую болезнь, после которой оказался прикован к коляске. Но он свободен! Потому что может самостоятельно, даже когда никого нет дома, выехать из своего подъезда в многоквартирном доме. И не потому, что живёт на первом этаже – даже подъездной лестницы на три ступеньки хватит, чтобы заковать вас в многолетний плен. Просто полтора года назад его родители придумали, как оборудовать сыну пандус так, чтобы не мешать соседям.Для выхода на свободу оказались нужны две крепкие решётки с мелкими отверстиями. Одна прикреплена к стене дома на улице. Когда Герман приезжает домой, он откидывает её на ступени крыльца самостоятельно, по ней с небольшого разгона заезжает. Другая, крупнее, прикреплена в подъезде. Также откидывается на ступени. К стене приварен поручень, за который Герман берётся руками и заезжает вверх. Поднимает решетку, подвязывает к поручню, и лестница снова свободна для соседей.Теперь Герман не только ездит в школу, как все подростки, но и в кино с другом из соседнего дома.