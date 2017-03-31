По решётке

Из чего самостоятельно сделать пандусНе сидите дома, даже если вы не можете ходить. Не ограничивайте себя – жизнь такая интересная, что даже если каждый день у вас будет по одному приключению, всё равно не охватите всё, что нам дано. Ищите выход, несмотря ни на что. Стремитесь выбраться! Сегодня мы дадим для этого один ценный совет.Две откидные решётки – и Герман ЗЕМЛЯНОЙ может выехать из дома.
Фото Николая СТЕРНИНА
Герману ЗЕМЛЯНОМУ 18 лет, он учится в 10 классе школы № 6. В полугодовалом возрасте перенёс тяжёлую болезнь, после которой оказался прикован к коляске. Но он свободен! Потому что может самостоятельно, даже когда никого нет дома, выехать из своего подъезда в многоквартирном доме. И не потому, что живёт на первом этаже – даже подъездной лестницы на три ступеньки хватит, чтобы заковать вас в многолетний плен. Просто полтора года назад его родители придумали, как оборудовать сыну пандус так, чтобы не мешать соседям.
Для выхода на свободу оказались нужны две крепкие решётки с мелкими отверстиями. Одна прикреплена к стене дома на улице. Когда Герман приезжает домой, он откидывает её на ступени крыльца самостоятельно, по ней с небольшого разгона заезжает. Другая, крупнее, прикреплена в подъезде. Также откидывается на ступени. К стене приварен поручень, за который Герман берётся руками и заезжает вверх. Поднимает решетку, подвязывает к поручню, и лестница снова свободна для соседей.
Теперь Герман не только ездит в школу, как все подростки, но и в кино с другом из соседнего дома.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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