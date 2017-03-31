Корона не упадёт

Если она заработана честно

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА



ПРИМЕРКА ОБРАЗА



Наталья ЧЕРНЫХ,

фото Николая СТЕРНИНА

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На сцене «Современника» зрители увидели только верхушку айсберга, заключительный этап, которому предшествовали два месяца подготовки. В течение этого времени девушки почти каждый день репетировали и посещали один из лучших спортивных клубов Ангарска, чтобы привести себя в безупречную форму. Один из дней они провели на фотосессии на туристической базе «Китой». Кроме того, красавицы прошли несколько испытаний.Как пояснил Анатолий Кюрс, организаторы долго спорили, стоит ли выносить интеллектуальный раунд на сцену и в каком формате. В итоге его второй год включают в околоконкурсную программу. Так, один из этапов заключался в работе на радио. Все девушки записали на свои телефоны видеообращение с самопрезентацией. Материалы организаторы направили на радио Хит FM, где специалисты определили трех финалисток этого тура. Ими стали Евгения ОГНЕВА, Елена МЕЩЕРЯКОВА и Кристина ШЕСТЕРНЕВА. Девушек пригласили поучаствовать в прямом эфире, которым руководила радиодиджей Дарья ЖУК (Наша Даша). В непринужденной беседе девушки должны были дать представление о себе радиослушателям, которые затем выбрали путем голосования «Мисс Хит FM» Кристину Шестерневу.Еще одно испытание выдержали красавицы и в новом караоке-клубе Sky night. Анатолий Кюрс подготовил для них провокационные вопросы. Например, спрашивал, что делала бы девушка, если бы вдруг стала президентом нашей страны. Или что бы она изменила в Ангарске, будь у нее такая возможность. Самой находчивой в этом туре стала Александра ЩЕРБАКОВА, обаятельная и харизматичная девушка.Красота, это не только внешность и интеллект, но и прекрасная душа. Поэтому организаторы конкурса поднимают социальные темы. В прошлом году красавицы посетили зоопарк при Дворце творчества детей и молодежи, где помогли покрасить решетки. Акция привлекла волонтеров. Например, один парень вызвался не красить, а сварить новую клетку. В этом году красавицы направились в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В таких акциях люди проявляются особенно фактурно, сразу видно, кто на что способен, а из незнакомых людей постепенно складывается коллектив. Путем тайного голосования девушки сами выбрали «Мисс Дружба» Елену ГАНТИМУРОВУ.При такой насыщенной программе подготовки девушкам пришлось нелегко, некоторым иногда хотелось все бросить и уйти из шоу. Но все выдержали. Особую целеустремленность и твердость характера проявила Татьяна БОЙЧУК. На кастинге Евгения Морозова поставила ей условие: похудеть минимум на 6 кг. Татьяна смогла сбросить целых 9 кило, и Евгения лично присвоила ей титул «Мисс Фитнес». Татьяна сказала, что для нее это самая лучшая награда.До начала конкурсной программы в ДК организаторы подвели итоги голосования, которое проходило в социальной сети «ВКонтакте». «Мисс Онлайн» стала Александра Щербакова.Шоу на сцене включало четыре этапа. Самым объемным получился второй тур – «Примерка образа». Восемь пар красавиц раскрывали в танце образы, которые достались им путем предварительной слепой жеребьевки. На сцене сменяли друг друга карточные королевы и жгучие испанки, обитательницы первобытных пещер и восточные красавицы.