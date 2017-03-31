С любимыми не расставайтесь!

Кто уезжает из Ангарска

Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КНЯЗЕВА

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Свои предложения на ярмарке представили застройщики не только из Новосибирска. Посмотреть квартиры можно было в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга. К ним интерес тоже высокий. Что-то понравилось - тут же оформляете заявку на ипотечное кредитование. Для ярмарки цены и ставки по кредитам были снижены на 5-8 процентов. Билетов до места только не выдавали, чтобы ни на секунду не задерживаться в Ангарске.- Наши менеджеры следят за тем, откуда в Новосибирск едут люди. Ангарск в лидерах по числу тех, кто хочет переехать. Высокие позиции занимают Братск и Усть-Илимск. Те, кто сегодня был у меня, люди, уже выставившие свои квартиры на продажу и готовые приобрести жильё в Новосибирске, - рассказывает нашей газете менеджер из Новосибирска.Кто уезжает из нашего любимого города? Молодые, образованные, перспективные люди. Те, кто хочет и может работать, хорошо зарабатывать, приятно проводить свободное время. В Ангарске такой возможности у них, к сожалению, нет.- анализирует менеджер.Наталье 50 лет, на ярмарке она приценивается к квартире для дочери:Цены на квартиры в Новосибирске выше, чем в Ангарске. Например, однокомнатную клетушку в 26 квадратных метров можно купить от 1,6 миллиона рублей. Двушка в 55 квадратов стоит уже от 3 миллионов. Квартиры в столице в два раза дороже. В Подмосковье однокомнатная квартира тянет уже на 3 миллиона. Та же квартира, но в Москве, будет стоить от 6 миллионов. В Санкт-Петербурге предлагают варианты от 3-3,5 миллиона рублей.- менеджер по продажам недвижимости в столице уверена, что без спроса на квартиры за пределами Иркутского региона не было бы и предложений.А о том, что спрос действительно есть, говорят и цифры ангарского отдела УФМС. За прошлый год снялись с регистрационного учета и уехали из Ангарска 1309 человек. Из них в Москву и Московскую область – 183. 255 ангарчан теперь живут на юге, 116 человек - в Новосибирске. За три месяца 2017 года из Ангарска уехали уже 274 человека. На юг из них подались 44, в Москву - 33, в Новосибирск - 26.