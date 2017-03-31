Роспотребнадзор разбушевался

Рособрнадзор запретил принимать абитуриентов в три государственных вуза за «неисполнение предписания ведомства». Среди них Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием абитуриентов в три государственных вуза. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



В список Рособрнадзора попали Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), а также Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина.



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http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58dd25099a79475126f26146