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Роспотребнадзор разбушевался


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Вчера, 15:58
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Рособрнадзор запретил принимать абитуриентов в три государственных вуза за «неисполнение предписания ведомства». Среди них Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием абитуриентов в три государственных вуза. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В список Рособрнадзора попали Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), а также Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58dd25099a79475126f26146
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