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Три года условно


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Вчера, 16:09
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Летом прошлого года продавец отдела бытовой техники и хозяйственных товаров стала присваивать выручку с продаж. С целью скрыть недосдачу денежных средств от реализации принятых под отчет товарно-материальных ценностей она искажала учетные документы – ежедневные кассовые отчеты путем внесения недостоверных сведений. Каждую смену она брала от 500 до 3000 рублей, которые тратила на детей и ремонт дома.
Когда женщина написала заявление на увольнение, ее хозяйка приехала с ревизией, после которой и было выявлено хищение денежных средств на сумму 260 000 рублей.
42-летняя подсудимая вину признала, частично возместила причиненный потерпевшей ущерб.
Преступные действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 260 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.
Приговором суда ей назначено три года условно.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба Ангарского суда
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