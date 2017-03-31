Летом прошлого года продавец отдела бытовой техники и хозяйственных товаров стала присваивать выручку с продаж. С целью скрыть недосдачу денежных средств от реализации принятых под отчет товарно-материальных ценностей она искажала учетные документы – ежедневные кассовые отчеты путем внесения недостоверных сведений. Каждую смену она брала от 500 до 3000 рублей, которые тратила на детей и ремонт дома.

Когда женщина написала заявление на увольнение, ее хозяйка приехала с ревизией, после которой и было выявлено хищение денежных средств на сумму 260 000 рублей.

42-летняя подсудимая вину признала, частично возместила причиненный потерпевшей ущерб.

Преступные действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 260 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Приговором суда ей назначено три года условно.

Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба Ангарского суда