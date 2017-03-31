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Погибла на работе


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Вчера, 16:39
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины на Ангарском азотно-туковом заводе 18 февраля этого года. От полученных травм она скончалась в БСМП.

Спустя месяц доследственной проверки уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 («причинение смерти по неосторожности») в отношении водителя погрузчика.

За час до конца рабочего дня в одном из цехов 41-летний транспортерщик грузил контейнеры с аммиачной селитрой на автопогрузчик. Когда совершал очередной манёвр, наехал на аппаратчика подготовки сырья, 38-летнюю женщину. Как он объясняет следователям, женщина попала в слепую зону.

- По технике безопасности на заводе есть специальная утверждённая схема движения погрузчика внутри цеха. И когда он работает, рядом никого не должно быть. Каким образом женщина там оказалась, нам ещё предстоит разобраться. На данном этапе следствия вина предприятия не усматривается, нарушений техники безопасности и правил охраны труда нет, - прокомментировала следователь следственного отдела по городу Ангарску Карина ЦЫРКУНОВА.

Ольга КНЯЗЕВА

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