Погибла на работе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины на Ангарском азотно-туковом заводе 18 февраля этого года. От полученных травм она скончалась в БСМП.
Спустя месяц доследственной проверки уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 («причинение смерти по неосторожности») в отношении водителя погрузчика.
За час до конца рабочего дня в одном из цехов 41-летний транспортерщик грузил контейнеры с аммиачной селитрой на автопогрузчик. Когда совершал очередной манёвр, наехал на аппаратчика подготовки сырья, 38-летнюю женщину. Как он объясняет следователям, женщина попала в слепую зону.- По технике безопасности на заводе есть специальная утверждённая схема движения погрузчика внутри цеха. И когда он работает, рядом никого не должно быть. Каким образом женщина там оказалась, нам ещё предстоит разобраться. На данном этапе следствия вина предприятия не усматривается, нарушений техники безопасности и правил охраны труда нет,
- прокомментировала следователь следственного отдела по городу Ангарску Карина ЦЫРКУНОВА.
Ольга КНЯЗЕВА
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