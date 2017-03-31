Погибла на работе

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Спустя месяц доследственной проверки уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 («причинение смерти по неосторожности») в отношении водителя погрузчика.За час до конца рабочего дня в одном из цехов 41-летний транспортерщик грузил контейнеры с аммиачной селитрой на автопогрузчик. Когда совершал очередной манёвр, наехал на аппаратчика подготовки сырья, 38-летнюю женщину. Как он объясняет следователям, женщина попала в слепую зону.- прокомментировала следователь следственного отдела по городу Ангарску Карина ЦЫРКУНОВА.