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С артистом на память


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Вчера, 18:01
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В понедельник, 27 марта, прошло закрытие фестиваля «Театральная карусель». Два дня детские театры Ангарска, а также гости из Иркутска показывали свои лучшие спектакли.

С артистом на память
Сцена из спектакля театра “Родничок” (режиссёр Т. ХАМИТОВ) “Розовый банктик”
Фото Николая СТЕРНИНА


Зрители в который раз убедились, что самодеятельные, народные театры ничуть не хуже профессиональных и уж точно лучше разных гастролирующих артистов.

Фестиваль в этом году проходил уже в 24-й раз. Формат выбрали интересный: после каждого спектакля артисты выходили в фойе и общались с коллегами и зрителями. С понравившимся героем можно было сфотографироваться, поговорить, взять автограф. И главное – убедиться, что это обычные дети, такие же, как твои одноклассники. Только увлеченные общим делом.

Анастасия КУРМАЗОВА
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