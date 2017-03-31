С артистом на память

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

Зрители в который раз убедились, что самодеятельные, народные театры ничуть не хуже профессиональных и уж точно лучше разных гастролирующих артистов.Фестиваль в этом году проходил уже в 24-й раз. Формат выбрали интересный: после каждого спектакля артисты выходили в фойе и общались с коллегами и зрителями. С понравившимся героем можно было сфотографироваться, поговорить, взять автограф. И главное – убедиться, что это обычные дети, такие же, как твои одноклассники. Только увлеченные общим делом.