С артистом на память

В понедельник, 27 марта, прошло закрытие фестиваля «Театральная карусель». Два дня детские театры Ангарска, а также гости из Иркутска показывали свои лучшие спектакли. Сцена из спектакля театра “Родничок” (режиссёр Т. ХАМИТОВ) “Розовый банктик”
Фото Николая СТЕРНИНА
Зрители в который раз убедились, что самодеятельные, народные театры ничуть не хуже профессиональных и уж точно лучше разных гастролирующих артистов.
Фестиваль в этом году проходил уже в 24-й раз. Формат выбрали интересный: после каждого спектакля артисты выходили в фойе и общались с коллегами и зрителями. С понравившимся героем можно было сфотографироваться, поговорить, взять автограф. И главное – убедиться, что это обычные дети, такие же, как твои одноклассники. Только увлеченные общим делом.
Анастасия КУРМАЗОВА