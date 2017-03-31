В ночь со вторника на среду ангарским спасателям пришлось принять участие в поисково-спасательных работах на Ангаре.
Ночью, непонятно зачем, реку решили перейти двое мужчин. Уроженцы Аларского райна работали в деревне Усть-Балей, расположенной по правому берегу реки, а переход задумали в сторону Зверева. Один, испугавшись потрескивающего льда, вернулся с полдороги обратно, а второй дошел до острова и, увидев, что сильное течение размыло путь вперед, стал звать на помощь.
По словам начальника Юго-Западного спасотряда Владимира МАХЛАЯ, добраться до «островитянина» можно было только на аэролодке. Такая нашлась в Иркутске. На ней искать человека выехала совместная группа ангарских и иркутских спасателей.
По словам старшего инспектора ГИМС Владимира АГАФОНОВА, в данное время выход человека на лед (тем более проезд) категорически запрещен!- Гражданину просто сказочно повезло. Лед выдержал, и спасатели среагировали оперативно. Но ведь все могло быть совсем по-другому…
Игорь КАРИН
ЦИФРА
45 ТЫСЯЧ граждан в прошлом году
обратились в отделы полиции Ангарского округа ЗА ПОМОЩЬЮ.
Из отчёта депутатам Думы АГО начальника
УМВД России по г. Ангарску А. СУСЛОВА