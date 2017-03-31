

Игорь КАРИН

ЦИФРА

45 ТЫСЯЧ граждан в прошлом году

обратились в отделы полиции Ангарского округа ЗА ПОМОЩЬЮ.

Из отчёта депутатам Думы АГО начальника

УМВД России по г. Ангарску А. СУСЛОВА

Ночью, непонятно зачем, реку решили перейти двое мужчин. Уроженцы Аларского райна работали в деревне Усть-Балей, расположенной по правому берегу реки, а переход задумали в сторону Зверева. Один, испугавшись потрескивающего льда, вернулся с полдороги обратно, а второй дошел до острова и, увидев, что сильное течение размыло путь вперед, стал звать на помощь.По словам начальника Юго-Западного спасотряда Владимира МАХЛАЯ, добраться до «островитянина» можно было только на аэролодке. Такая нашлась в Иркутске. На ней искать человека выехала совместная группа ангарских и иркутских спасателей.По словам старшего инспектора ГИМС Владимира АГАФОНОВА, в данное время выход человека на лед (тем более проезд) категорически запрещен!