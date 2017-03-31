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Повезло


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Вчера, 18:08
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Повезло
В ночь со вторника на среду ангарским спасателям пришлось принять участие в поисково-спасательных работах на Ангаре.

Ночью, непонятно зачем, реку решили перейти двое мужчин. Уроженцы Аларского райна работали в деревне Усть-Балей, расположенной по правому берегу реки, а переход задумали в сторону Зверева. Один, испугавшись потрескивающего льда, вернулся с полдороги обратно, а второй дошел до острова и, увидев, что сильное течение размыло путь вперед, стал звать на помощь.

По словам начальника Юго-Западного спасотряда Владимира МАХЛАЯ, добраться до «островитянина» можно было только на аэролодке. Такая нашлась в Иркутске. На ней искать человека выехала совместная группа ангарских и иркутских спасателей.

По словам старшего инспектора ГИМС Владимира АГАФОНОВА, в данное время выход человека на лед (тем более проезд) категорически запрещен!

- Гражданину просто сказочно повезло. Лед выдержал, и спасатели среагировали оперативно. Но ведь все могло быть совсем по-другому…

Игорь КАРИН

ЦИФРА


45 ТЫСЯЧ граждан в прошлом году
обратились в отделы полиции Ангарского округа ЗА ПОМОЩЬЮ.

Из отчёта депутатам Думы АГО начальника
УМВД России по г. Ангарску А. СУСЛОВА
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