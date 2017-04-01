Пришла и убедила

Корреспондент получил задание стать экстрасенсом

Фото Николая СТЕРНИНА

Имидж – всё



День Х

Поверь сам – поверят и другие



Ольга КНЯЗЕВА

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Ведьм, магов, колдунов, экстрасенсов, ясновидящих, предсказателей (ох, сколько их развелось) для участия в «Битве» отбирают на кастингах по всей стране. Ближайший проходил в Усолье-Сибирском 22 марта.Колдунья – это вам не просто человек, здесь и образ должен быть соответствующий, и атрибутика. Но как назло ни у меня дома, ни у знакомых не нашлось ничего подходящего. Поэтому в качестве магического помощника я выбрала первое, что попалось на глаза, – булыжник. Из спрессованных ракушек, привезённый из Дагестана в качестве сувенира. Над образом изгаляться не стала по одной причине – большее доверие вызывает гадалка без всяких волшебных излишеств. Легенда такая – силы получила от прадеда-бурята, сильнейшего шамана на всей бурятской земле. Вижу вещие сны, трактую чужие, предсказываю будущее, избавляю от всех бед и несчастий. В общем, ассортимент большой.Кроме меня, на кастинг записалось еще 9 человек. Негусто. Я была третья. Но вот в Иркутске, там отбор проходил 18 марта, пришло уже 80.Кастинг проводили сотрудники усольской телекомпании, они пересылают видео с кастинга в столицу, организаторы смотрят и выбирают сильнейших. Перед отбором дают анкету – нужно ответить на пару десятков вопросов: откуда силы, что умеешь, самый яркий опыт ясновидения, проходил ли экстрасенсорную подготовку (такая, оказывается, бывает), умеешь ли находить пропавших, имел ли когда-нибудь дело с домом с привидениями. Ещё попросили дать пару контактов людей, которые подтвердят наличие у тебя сверхъестественных сил, – не доверяют. Дальше – сам кастинг.В съёмочном павильоне нас трое: я, оператор, который и проводит кастинг, девушка (её назначение непонятно). Стоит специфический запах – кто-то до меня тут уже поколдовал. Сажусь на стул, камера, мотор.(так самозабвенно я ещё никогда не врала. – Прим. авт.).Главное, самой верить в то, что несёшь, тогда и получаться будет правдоподобно. Ещё пару вопросов про мои способности, и начались испытания. Их-то я боялась больше всего. Моя установка – думать головой, не пытаться что-то почувствовать. Я-то знаю, что могу предсказать только погоду, и то по собственной головной боли.