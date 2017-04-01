Пришла и убедила

Корреспондент получил задание стать экстрасенсомТяга ко всему магическому и потустороннему у человека была всегда. Но если раньше бабушки-знахарки сидели у себя в избушках, то сейчас такие люди в телевизоре – спасают деревни от чумы и родовых проклятий, разговаривают с духами и ищут пропавших людей. Кто они и откуда их столько взялось? Чтобы выяснить это, наши корреспонденты попытались проникнуть на самый популярный в стране шабаш – «Битву экстрасенсов». Если уж я, не имея опыта, смогла хоть что-то рассказать, то представьте, что сделает профессионал!
Фото Николая СТЕРНИНА
Ведьм, магов, колдунов, экстрасенсов, ясновидящих, предсказателей (ох, сколько их развелось) для участия в «Битве» отбирают на кастингах по всей стране. Ближайший проходил в Усолье-Сибирском 22 марта.
Имидж – всё
Колдунья – это вам не просто человек, здесь и образ должен быть соответствующий, и атрибутика. Но как назло ни у меня дома, ни у знакомых не нашлось ничего подходящего. Поэтому в качестве магического помощника я выбрала первое, что попалось на глаза, – булыжник. Из спрессованных ракушек, привезённый из Дагестана в качестве сувенира. Над образом изгаляться не стала по одной причине – большее доверие вызывает гадалка без всяких волшебных излишеств. Легенда такая – силы получила от прадеда-бурята, сильнейшего шамана на всей бурятской земле. Вижу вещие сны, трактую чужие, предсказываю будущее, избавляю от всех бед и несчастий. В общем, ассортимент большой.
День Х
Кроме меня, на кастинг записалось еще 9 человек. Негусто. Я была третья. Но вот в Иркутске, там отбор проходил 18 марта, пришло уже 80.
Кастинг проводили сотрудники усольской телекомпании, они пересылают видео с кастинга в столицу, организаторы смотрят и выбирают сильнейших. Перед отбором дают анкету – нужно ответить на пару десятков вопросов: откуда силы, что умеешь, самый яркий опыт ясновидения, проходил ли экстрасенсорную подготовку (такая, оказывается, бывает), умеешь ли находить пропавших, имел ли когда-нибудь дело с домом с привидениями. Ещё попросили дать пару контактов людей, которые подтвердят наличие у тебя сверхъестественных сил, – не доверяют. Дальше – сам кастинг.
Поверь сам – поверят и другие
В съёмочном павильоне нас трое: я, оператор, который и проводит кастинг, девушка (её назначение непонятно). Стоит специфический запах – кто-то до меня тут уже поколдовал. Сажусь на стул, камера, мотор. - Расскажите, когда у вас появились способности?- Они у меня не появились, я с ними родилась. Мой прадед был шаманом, умер ещё до моего рождения. Где-то в 5 или 6 лет я поняла, что мне очень редко снятся сны. А если снятся, то всегда сбываются. Я рассказала об этом маме, она успокоила, мол, это особенность нашей семьи. Примерно через год мне приснился сон, где я в деталях увидела смерть прадеда. Это был знак. Он передал мне свои силы. И я ими начала пользоваться. Уже годам к 18 я решала достаточно сложные задачи – помогала людям, находила пропавших, снимала обет безбрачия, лечила. Ко мне потоком повалил народ. Болезни я забираю на себя, поэтому сама часто болею
(так самозабвенно я ещё никогда не врала. – Прим. авт.).
- Вы работаете профессионально, есть клиенты? - Я нигде себя не афиширую, но срабатывает сарафанное радио, люди узнают и приходят. Я не могу отказывать, многие из них в беде. Всем помогаю.- Расскажите о самом ярком опыте ясновидения.- Они все яркие и очень важные – это ведь людские судьбы. Но вот, например, из недавнего. Увидела по телевизору, что пропал парень. На следующий день мне приснился сон – я увидела, что он был мёртв. Увидела, кто и как его убил, где он сейчас. Позвонила в полицию, мне поверили. В этот же день парня нашли в том месте, где я указала. Полиция не афишировала мою помощь, но поблагодарили. В Ангарске меня многие знают, едут ко мне за помощью и из других городов. Потому что сила моя проверенная.
Главное, самой верить в то, что несёшь, тогда и получаться будет правдоподобно. Ещё пару вопросов про мои способности, и начались испытания. Их-то я боялась больше всего. Моя установка – думать головой, не пытаться что-то почувствовать. Я-то знаю, что могу предсказать только погоду, и то по собственной головной боли.
Ольга КНЯЗЕВА
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