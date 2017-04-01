Это не молоко!

Виктория КОСТИНА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

И решили, что она вышла за пределы контролируемой. Фальсифицируются практически все виды молочной продукции, включая творог, сметану, масло, сыры. Если раньше для подделки широко использовалось пальмовое масло, то теперь вместо цельного натурального молока используют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров. Кроме воды, в молоко подмешивают крахмал, мел, соду. Сметану разбавляют водой, кефиром, вводят в состав растительное масло, соевый белок, низкокачественные молочные компоненты, крахмал, стабилизаторы, вкусовые добавки.