Фанера рулит

Игорь КАРИН,

фото с сайта КП Иркутск

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Дело вроде для дороги обычное, если бы не одно но. Машина представляет из себя плоский макет, сделанный из картона. В сетях сразу появились комментарии, что если днем обман видно сразу, то ночью, не разобравшись, водители сразу сбрасывают газ. Кто же автор макета?