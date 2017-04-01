Фанера рулит

В последних числах марта водители, проезжающие мимо Суховской, заметили стоявшую на обочине трассы М-53 патрульную машину ДПС. Кто знает, может быть, фанерный патруль спасёт кому-нибудь жизнь.
Дело вроде для дороги обычное, если бы не одно но. Машина представляет из себя плоский макет, сделанный из картона. В сетях сразу появились комментарии, что если днем обман видно сразу, то ночью, не разобравшись, водители сразу сбрасывают газ. Кто же автор макета?
Игорь КАРИН,
фото с сайта КП Иркутск
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