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Фанера рулит


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Сегодня, 01:50
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В последних числах марта водители, проезжающие мимо Суховской, заметили стоявшую на обочине трассы М-53 патрульную машину ДПС.

Фанера рулит
Кто знает, может быть, фанерный патруль спасёт кому-нибудь жизнь.

Дело вроде для дороги обычное, если бы не одно но. Машина представляет из себя плоский макет, сделанный из картона. В сетях сразу появились комментарии, что если днем обман видно сразу, то ночью, не разобравшись, водители сразу сбрасывают газ. Кто же автор макета?

Игорь КАРИН,
фото с сайта КП Иркутск

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