Цветы и свечи к дому-музею Евтушенко в Зиме

Сотрудники музея, библиотек, местные поэты и даже друзья детства Евгения Евтушенко собрались в доме-музее в Зиме Иркутской области. Они читали его стихи, делились воспоминаниями о последнем приезде своего знаменитого земляка в Зиму в 2015 году. С самого утра жители города звонят, выражают сотрудникам музея соболезнования, как это принято делать близким людям, а также приносят цветы и свечи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
"Просто приходят побыть на территории усадьбы, где Евгений Александрович любил выступать. Они приносят цветы, свечи",
— рассказал смотритель дома-музея Сергей Тарасов.
Ждали приезда Евтушенко и этим летом — на 85-летний юбилей, до которого поэт не дожил всего несколько месяцев."Мы с Евгением Александровичем все время поддерживали связь. Готовили к его дню рождения альбом фотографий, в котором собраны уникальные фото сплава по северным рекам Сибири, портреты в дружеском кругу, снимки, сделанные в США, где он жил и работал последнее годы",
— рассказала заведующая музеем Лидия Евинова."В памяти остается, как он сидел за этим круглым столом, пил чай с дикой земляникой и черемуховом пирогом, которых ему так не хватало в Америке",
— поделилась воспоминаниями Евинова.
Дом-музей поэта открылся в 2001 году в Зиме, где он родился и провел детские годы. Родной дом Евтушенко не сохранился, однако был восстановлен дом его родственников — дяди и тети. Писатель переслал в Зиму часть своих книг, рукописей, семейных фотографий.
Напомним, уроженец Приангарья, поэт Евгений Евтушенко скончался в возрасте 84 лет в больнице США 1 апреля. Об этом рассказал друг его семьи Михаил Моргулис. По его словам, причиной смерти поэта стал неизлечимый рак. в память о поэте в Иркутске планируют присвоить его имя библиотеке, также власти Иркутской области рассматривают возможность установки памятника Евтушенко в его родном городе либо в областном центре.