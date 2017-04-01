Цветы и свечи к дому-музею Евтушенко в Зиме

ИА IrkutskMedia

— рассказал смотритель дома-музея Сергей Тарасов.Ждали приезда Евтушенко и этим летом — на 85-летний юбилей, до которого поэт не дожил всего несколько месяцев.— рассказала заведующая музеем Лидия Евинова.— поделилась воспоминаниями Евинова.Дом-музей поэта открылся в 2001 году в Зиме, где он родился и провел детские годы. Родной дом Евтушенко не сохранился, однако был восстановлен дом его родственников — дяди и тети. Писатель переслал в Зиму часть своих книг, рукописей, семейных фотографий.Напомним, уроженец Приангарья, поэт Евгений Евтушенко скончался в возрасте 84 лет в больнице США 1 апреля. Об этом рассказал друг его семьи Михаил Моргулис. По его словам, причиной смерти поэта стал неизлечимый рак. в память о поэте в Иркутске планируют присвоить его имя библиотеке, также власти Иркутской области рассматривают возможность установки памятника Евтушенко в его родном городе либо в областном центре.